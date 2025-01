Crin Antonescu nu regretă că l-a adus pe Iohannis în PNL. Antonesu: Nu am stat niciodată cu el la șprițuri, dar nu ne-am mai vorbit de 10 ani

Fostul lider liberal nu regretă că l-a convins pe Klaus Iohannis să intre în PNL în 2013, deşi actualul preşedinte i-a luat locul de candidat la alegerile prezidenţiale un an mai târziu.

”Nu regret deloc, Klaus Iohannis era necesar, Klaus Iohannis a fost o variantă bună în 2014 faţă de ceea ce era alternativa: Victor Ponta şi anturajul”, a spus Antonescu, la Prima TV, citat de News.ro. Fostul lider PNL califică relaţia cu şeful statului drept una impecabilă, deşi admite că niciodată nu a existat o prietenie între ei. ”Nu am stat la şpriţuri, cum se spune”, a precizat Crin Antonescu.

Crin Antonescu a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă regretă că l-a convins pe Klaus Iohannis să vină în politica mare, la Bucureşti.

”Nicidecum. Vreau să precizez, pentru confuzia din capul unora, eu am contribuit la venirea lui Klaus Iohannis în prim-planul politicii, aşa se întâmplă în politică, sunt etape, trepte, paşi, dar preşedinte al României nu l-am făcut eu, l-au făcut românii, cu un număr de voturi, cred că record, şi prima dată, şi a doua oară. Nu regret deloc, Klaus Iohannis era necesar, Klaus Iohannis a fost o variantă bună în 2014 faţă de ceea ce era alternativa: Victor Ponta şi anturajul, anturaj care nu era, atenţie, PSD în primul rând, ci alţii. Deci, da, chiar sunt mulţumit că am făcut asta, dar, repet, a fost doar o verigă, restul, marile decizii privitoare la destinul politic al lui Klaus Iohannis au fost ale lui şi ale alegătorilor”, a răspuns Crin Antonescu.

Fostul lider PNL a mai fost întrebat dacă a discutat cu Klaus Iohannis în ultimele două săptămâni, după ce coaliţia de guvernare l-a anunţat candidat comun la prezidenţiale. ”Nu, eu nu am discutat cu domnul Klaus Iohannis în aceşti 10 ani, nu în aceste două săptămâni. Dânsul a fost preşedintele unei ţări, eu am fost un privat, un om retras. Nu m-am întâlnit cu domnul Iohannis, pentru că, în general, când ai de a face cu un preşedinte de ţară, ar trebui să ai o treabă anume să-l cauţi. N-am avut. Pe de altă parte, domnia sa, cu agenda unui preşedinte, nu a simţit nevoia să avem vreo discuţie. Eu am avut o relaţie cu Klaus Iohannis foarte corectă, din punctul meu de vedere, impecabilă. Nu a fost o relaţie de prietenie, nu am stat la şpriţuri, cum se spune”, a precizat Crin Antonescu.

Fostul lider PNL admite că, în mai mare măsură, a avut, la acea vreme, o relaţie de prietenie cu liderul PSD Victor Ponta. „Cu Ponta în mai mare măsură în acea perioadă. Aveam şi activităţi aproape zilnice, construcţia USL-ului a fost un proces complicat. Mergeam în ţară, discutam cu colegii, cu oamenii. Nu era încă epoca TikTok, era epoca door-to-door”, a spus Crin Antonescu.

Klaus Iohannis, din postura de primar al Sibiului, s-a înscris în PNL în februarie 2013, la insistenţele liderului de atunci al liberalilor, Crin Antonescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News