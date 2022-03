„Creăm super-invadatori” - Peștii aurii giganți amenință speciile native dintr-o regiune a Canadei

Peștii, originari din Asia de Est, sunt „ specii cultivate intermediar”, ceea ce înseamnă că pot continua să crească pe tot parcursul vieții și au șanse foarte ridicate să crească și mai mari dacă condițiile sunt potrivite.

Studiile au arătat că prin eliberarea unui anumit tip de hormoni, ei sunt capabili să-și regleze propria dimensiune dar și pe cea a peștilor din jur, în funcție de disponibilitatea resurselor naturale. Se pare că surse de hrană atât de abundente în căile navigabile ale Canadei, au determinat aceasta specie de pești aurii să crească la proporții epice.

Oamenii de știință de la Fisheries and Oceans Canada au urmărit de câteva luni mișcările peștilor aurii invazive folosind etichete acustice - un dispozitiv mic care emite sunet care este atașat de burta peștilor, potrivit unui articol publicat de Euronews.

În octombrie 2021, profesorul de biologie Nick Mandrak de la Universitatea din Toronto Scarborough a descoperit peste 20.000 de pești aurii care trăiesc într-un iaz cu apă pluvială în afara Ontario.

„Aceste iazuri sunt medii extreme”, a spus Mandrak pentru revista universității.

„Nu numai că apa este puțin adâncă, ci și nivelurile de oxigen sunt extrem de scăzute și temperaturile pot ajunge la peste 30 de grade în timpul verii.”

Peștii aurii se reproduc rapid și acest lucru, împreună cu capacitatea lor de a se dezvolta în apă cu niveluri scăzute de oxigen, îi îngrijorează pe oamenii de știință.

Pe măsură ce nivelurile de oxigen din apă scad din cauza schimbărilor climatice, se tem că peștii vor avea un avantaj competitiv față de speciile native, ceea ce poate duce la monoculturi, așa cum subliniază Mandrak,

„Creăm „super-invadatori” care ar putea avea un impact din ce în ce mai mare în sălbăticie sub schimbările climatice?”

Spre deosebire de multe specii de pești, peștele auriu poate supraviețui în apă cu alge albastre-verzi toxice și chiar îl poate ajuta să crească.

Ever wonder what happens to pet goldfish when they end up in our waterways? This one was pulled from Hamilton Harbour, where we’re studying this #InvasiveSpecies using acoustic transmitter tags. pic.twitter.com/GFCsBcIadV