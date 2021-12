Cozonaci plini de E-uri pe rafturile magazinelor. ANPC: Ar trebui să îngrijoreze consumatorul

Autoritatea Naţională Pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) îi atenţionează pe cei care vor să cumpere de sărbători cozonaci din comerţ că din analiza mai multor produse se constată "existenţa unor E-uri care ar trebui să îngrijoreze consumatorul".



"În preajma sărbătorilor, unele dintre preparatele considerate nelipsite de pe mesele românilor de pretutindeni sunt cozonacii. Dacă în trecut se punea un accent deosebit pe prepararea cozonacului în mod individual, 'în casă', astăzi, având în vedere dezvoltarea locaţiilor tip patiserii, consumatorul apelează tot mai mult la serviciile acestora. Unul dintre motivele pentru care acesta preferă achiziţionarea produsului din comerţ în detrimentul variantei tradiţionale se referă la faptul că reprezintă o variantă facilă, care scuteşte consumatorul de efortul preparării în sine. Cu toate acestea, cumpărătorul poate omite aspecte importante în ceea ce priveşte produsul", se spune într-un comunicat al ANPC.



Preşedintele ANPC, Mihai Culeafă, îşi propune, alături de o mică parte din echipa de control, să aducă la cunoştinţă consumatorilor români şi dezavantajele cozonacilor achiziţionaţi din comerţ, care fac referire la conţinutul lor. De asemenea, acesta doreşte să sublinieze nevoia imperativă de cunoaştere a etichetei de către consumatori.

"Ar trebui să îngrijoreze consumatorul"





"Analizând etichetele mai multor cozonaci din comerţ, se constată existenţa unor E-uri care ar trebui să îngrijoreze consumatorul şi să îl determine să nu acorde încredere produsului doar pe baza ambalajului sau aspectului. Printre substanţele regăsite se numără şi tartazina (E102), coloranţii artificiali, precum E122, E123 sau E127, care au efecte dăunătoare şi care ar trebui să alarmeze consumatorul cu privire la produsele care le conţin", se menţionează în comunicat.



Tot în ceea ce priveşte eticheta, Mihai Culeafă îşi propune să evidenţieze şi problema absenţei acesteia, sfătuind consumatorul român ca, mai ales în această perioadă în care târgurile cu specific îşi deschid porţile, să privească eticheta ca pe un criteriu principal de selecţie a produselor, nicidecum ca pe o informaţie facultativă. În acest sens, consumatorului îi revine responsabilitatea de a-şi alege alimentele în funcţie de ingredientele, dar şi de indicaţiile de pe etichetă, şi anume data valabilităţii produsului, valoarea nutriţională, condiţiile de păstrare, prezenţa alergenilor, procentajul unor ingrediente etc. De asemenea, starea sau aspectul ambalajului ori a spaţiului de depozitare pot reflecta calitatea produsului, scrie Agerpres.



"Am vrut să explicăm consumatorilor ce înseamnă cu adevărat o etichetă transparentă, ce trebuie să urmărim atunci când mergem la cumpărături şi, nu în ultimul rând, care este denumirea anumitor E-uri de care trebuie să ne ferim. Am decis să facem acest material prin care să venim cu explicaţii, având în vedere faptul că foarte multe etichete folosesc un limbaj mult prea tehnic, dificil, iar consumatorii se află în faţa unei decizii care, deşi nu ar trebui să le ridice probleme, li se pare complicată. Cauza stă în terminologia cu care nu sunt deloc familiarizaţi", a subliniat Culeafă.

