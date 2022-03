COVID-19, mai puţin letal decât gripa acum. Omicron, combinat cu vaccinarea, a dus la o scădere importantă a deceselor

Cel puţin asta spun cifrele din Marea Britanie, unde mortalitatea era în jur de 0,2% înainte de apariţia Omicron, iar acum a scăzut de 7 ori, până la 0,03%, ceea ce înseamnă, practic, că doar unul din 3300 de oameni infectaţi mai moare, scrie Daily Mail. Prin comparaţie, rata deceselor la gripa sezonieră este între 0,01 şi 0,05%.

Profesorul Paul Hunter, expert în boli infecţioase la Universitatea East Anglia, a explicat că acest lucru înseamnă că COVID-19 ar putea fi mai puţin letal în acest moment decât gripa sezonieră. El avertizează, însă, că apariţia unei noi variante ar putea schimba cifrele.

"Datele recente arată că COVID-19 este mai puţin mortală decât gripa comună, dar nu suntem siguri cu privire la ce se va întâmpla dacă apare o nouă variantă. Situaţia actuală se datorează imunizării, dar şi faptului că Omicron nu a fost o variantă atât de agresivă", a spus Hunter.

Şi Robert Dingwall, sociolog la Universitatea Nottingham Trent, a spus că Marea Britanie face acum tranziţia spre o lume în care COVID-19 este doar o altă infecţie respiratorie.

"Ca orice alt virus, şi acum avem risc de boală severă sau de moarte, dar am trăit cu aceste riscuri timp de mii de ani. Dacă am încerca să eliminăm complet riscurile, am compromite toate lucrurile care ne plac în viaţă. Azi nu mai e nicio justificate pentru măsurile adoptate în noiembrie 2019", a spus sociologul.

Un epidemiolog de la Cambridge, dr. Raghib Ali, a completat această analiză spunând: "Este Omicron acelaşi lucru ca o gripă? Nu. Dar vaccinurile au făcut riscurile celor două similare".

Pandemia nu s-a încheiat! China instituie un nou lockdown

Cei nouă milioane de locuitori din oraşul chinez Changchun (nord-est) au fost plasaţi în lockdown, au anunţat vineri autorităţile locale, într-un moment când China se confruntă cu cea mai accentuată recrudescenţă a COVID-19 din ultimii doi ani, informează AFP, citat de Agerpres.

Un singur membru al unei familii este autorizat să iasă, o dată la două zile, a anunţat municipalitatea. CITEŞTE MAI MULTE AICI

