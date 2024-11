Coșmar pe centura Capitalei: A făcut pană, brusc, apoi au apărut hoții. ”Am văzut o persoană cu fața acoperită. Mai erau încă 4-5”

Citește și: EXCLUSIV Singurul lucru pe care-l putem face pentru a evita înscenările din trafic. Titi Aur atrage atenția: În zona trecerii de pietoni, nu pe trecere!

Eveniment total neașteptat pe centura Capitalei, parcă desprins din incidentele descrise în trecut că s-ar fi petrecut în Bulgaria. Un șofer din Craiova, care-și ducea familia la Aeroportul Otopeni, a făcut pană brusc. Ar fi putut să trateze situația ca pe oricare alta, dar, când a scos bagajele din portbagaj pentru a scoate roata de rezervă, a văzut un bărbat mascat lângă mașină. L-a alergat, moment în care a observat încă 4 sau 5 persoane.

Individul cu șapcă și cu fața acoperită de o cagulă este cel care a încercat să fure din mașina unei familii care făcuse pană pe centura Bucureștiului. La volan era un bărbat din Craiova, iar în spate se aflau sora lui și fiica acesteia, care dormea.

Șoferul bănuiește că dintr-o mașină ce circula în fața lui au fost aruncate pe șosea obiecte tăioase sau ascuțite, care au provocat pana, conform Știrile ProTV.

”Am făcut pană, ca orice om am oprit să trag pe dreapta să schimb roata. Nu știu dacă a fost pregătită dinainte sau a fost o coincidență să fac pană” a afirmat șoferul. A scos geamantanele din portbagaj ca să scoată roata de rezervă, dar: ”Când m-am uitat în lateral, am văzut o persoană cu fața acoperită. Am alergat după el, iar când am ajuns la jumătatea drumului, am mai văzut încă 4-5 persoane”. Hoțul a fugit.

”La sediul Poliției Oraș Chitila s-a prezentat un bărbat care a sesizat că persoane necunoscute i-au provocat o pană de cauciuc și au încercat să-i sustragă bunuri” a anunțat IPJ Ilfov.

Cosmin Andreica, președinte Europol afirmă: ”Când se folosesc diferite dispozitive artizanale pentru a produce pană, este evident că la viteză mare sau în situații de rulare a autoturismului pe acea porțiune poate să ducă și la accidente rutiere. Recomandarea noastră este ca, în astfel de situații, șoferii, în primul rând, să securizeze habitaclul mașinii, iar dacă coboară din mașină să o închidă de la telecomandă. Dacă văd situații suspecte, să nu ezite să sune la 112”.

Polițiștii vă sfătuiesc să fiți atenți, mai ales în preajma sărbătorilor, când numărul infracțiunilor se înmulțește.

