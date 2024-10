Cosette Chichirău, previziune: Procentul Elenei Lasconi la prezidențiale: Mi se pare bizar. Să le dea Universul mintea cea de pe urmă

Cosette Chichirău, deputata care anul trecut a demisionat din USR, a vorbit despre acest moment.

Ea a menționat că, printre cei absenți, se numără „personalități marcante” precum Cătălin Drulă, Dan Barna, Vlad Voiculescu, Cristian Ghinea și Dominic Fritz, pe care i-a considerat reprezentanți ai „elitei USR". Cosette Chichirău a criticat lipsa de unitate din partid, afirmând că strategia actuală a USR va duce la un rezultat electoral slab, în jur de 5-6%.

Deputata și-a exprimat dezamăgirea față de direcția în care se îndreaptă USR, susținând că liderii actuali sunt vinovați de declinul partidului.

„Mi se pare bizar că de lângă Elena Lasconi au lipsit ieri, la depunerea semnăturilor, următorii: Drulă, Barna, Voiculescu, Ghinea, Mosteanu, Fritz, Coliban, Clotilde, Mihaiu, Viziteu, Botos.

Adică, de lângă candidata lor la prezidențiale au lipsit: toți foștii și actualii europarlamentari (Barna, Voiculescu, Botos, pe ceilalți i-au dat afară), toți foștii și actualii primari (Fritz, Viziteu, Coliban, Clotilde, Mihaiu), toți foștii președinți USR (Barna, Drulă, pe ceilalți doi i-au dat afară) și marea majoritate a parlamentarilor.

Poate e prea subtil ce zic, așa ca mai zic o data: de lângă Elena Lasconi a lipsit TOATĂ ELITA USR. Bun, acum nu e treaba mea să fac strategia electorală și politică a USR. Eu m-am convins de mult timp ca n-am cu cine vorbi și mi-am văzut de treaba, într-un mod pozitiv.

Am început o construcție nouă, CURAJ, cu care am obținut niște rezultate excepționale la Iași și cu care vom intra în alegerile parlamentare, în platforma DREPT, alături de mulți alți oameni foarte faini. Am prezentat soluții și proiecte și vrem să continuăm lupta anti-corupție și pentru justiție. Noi ne vedem de treaba noastră. Însă ce mi se pare și mai bizar pe scena politică este că liderii USR se iau cu mâinile de cap că pierd voturi și acuză “combinații cu sistemul” și dușmani imaginari, în loc să se uite în oglindă și să vadă ca ei sunt groparii USR-ului.

Sabotorii lui Lasconi sunt cei care susțin, cu rea voință sau prostește, sistemul. S-au combinat cu alt candidat (al sistemului) pentru beneficii post-alegeri? Vor să revină “pe cai mari” la conducerea USR după ce îi rup gâtul lui Lasconi? Nu știu. Ce pot sa zic este ca strategia actuala va duce la niște cai foarte mici (5-6%) și va fi exclusiv vina lor. Să le dea Universul mintea cea de pe urmă…”, a scris Cosette Chichirău.

