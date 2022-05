Coronavirusul lovește din nou: New York ridică nivelul de alertă din cauza Covid-19.

Comisarul pentru sănătate al oraşului New York, Ashwin Vasan, a declarat luni că oraşul a ridicat nivelul de alertă asociat COVID-19 la 'risc mediu' ca urmare a unei creşteri recente a numărului de cazuri de infectare, informează DPA/TCA. Este prima dată când administraţia primarului Eric Adams a ridicat nivelul de alertă COVID-19 după preluarea mandatului în fruntea primăriei oraşului New York, la 1 ianuarie. Anterior zilei de luni, oraşul se afla sub nivel de alertă 'cu risc scăzut'.

'Cazurile au depăşit acum o rată de 200 la 100.000 de persoane în cinci cartiere. Practic, pentru newyorkezi acest lucru înseamnă că trebuie să fie şi mai precauţi decât au fost în ultimele săptămâni', a declarat Vasan într-un comunicat emis luni. 'Dacă aveţi un risc mai mare de îmbolnăvire gravă din cauza vârstei, a afecţiunilor subiacente sau pentru că sunteţi nevaccinaţi, luaţi în considerare precauţii suplimentare, cum ar fi evitarea adunărilor aglomerate la interior', a indicat el.

Potrivit celor mai recente date publicate de oraş, numărul cazurilor noi de infectare la 100.000 de persoane contabilizate în ultima săptămână, începând din 29 aprilie, a ajuns la 209. Numărul cazurilor noi de spitalizare este de 6,7 la 100.000 persoane, iar procentul paturilor din unităţile medicale ocupate de pacienţi COVID-19 este în prezent de 2,89%. Toate aceste cifre sunt în creştere. La începutul lunii aprilie, Vasan a declarat că se aştepta la ridicarea nivelului de alertă asociat COVID-19 în New York în zilele următoare, Adams remarcând că analiza datele împreună cu reprezentanţi ai sistemului sanitar ai oraşului. Câteva zile mai târziu, primarul a fost nevoit să intre în carantină, după ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Oficialul a încheiat carantina pe 18 aprilie, iar sâmbătă seara a participat la gala Inner Circle de la Ziegfeld Ballroom împreună cu sute de politicieni, lobbyişti şi jurnalişti, dintre care majoritatea nu purtau măşti. Luni, Vasan le-a recomandat, însă, newyorkezilor să poarte mască de protecţie.

'Continuăm să recomandăm cu tărie tuturor newyorkezilor să poarte mască în spaţiile publice interioare', a declarat în comunicat

'Săptămânile următoare vor fi esenţiale pentru încetinirea răspândirii COVID-19 şi pentru revenirea la un nivel de risc scăzut, astfel încât să ne putem bucura mai în siguranţă de primăvară', a notat el. În condiţiile alertei de nivel mediu, oraşul recomandă newyorkezilor 'să poarte mască de protecţie în spaţiile publice interioare unde situaţia vaccinării nu este cunoscută'. În cazul stării de alertă de nivel redus, locuitorilor le era recomandat să 'ia în considerare' purtarea măştii în spaţii publice interioare. Sub nivel mediu de alertă, oraşul recomandă de asemenea locuitorilor nevaccinaţi, cu risc ridicat de îmbolnăvire gravă de COVID-19, sau celor care interacţionează cu persoane cu risc ridicat să îşi 'ia măsuri de precauţie suplimentare', cum ar fi evitarea spaţiilor interioare şi exterioare aglomerate. În baza nivelului mediu de alertă, Adams ar putea lua în considerare reintroducerea obligativităţii măştii în şcoli şi necesitatea prezentării dovezii vaccinării în cazul activităţilor în spaţii interioare - măsuri pe care primarul le-a ridicat la începutul acestui an, când ratele cazurilor de infectare erau în scădere.

