Coldea a ieșit de la DNA după 15 ore de audieri / video

A fost o audiere maraton. Florian Coldea, fostul șef al SRI, nu a făcut declarații la ieșirea de la DNA. La intrarea în sediul Direcției Naționale Anticorupție, „promitea” că va vorbi la ieșire, dar după 15 ore de audieri, n-a mai declarat nimic. A plecat în grabă în timp ce jurnaliștii îi adresau întrebări.

Conform unor surse, Florian Coldea se află sub control judiciar. Aceeași măsură a fost dispusă și pentru generalul Dumitru Dumbravă, dar și pentru avocatul Doru Trăilă. Ei sunt acuzați într-un dosar instrumentat de DNA de trafic de influență și spălare de bani.

Cătălin Hideg, un cunoscut om de afaceri, a fost cel care i-a denunțat la DNA pe foștii generali SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Hideg a declarat că aceștia i-ar fi cerut, prin intermediul avocatului Doru Trăilă, suma de 600.000 de euro pentru a-l ajuta să obțină o pedeapsă cu suspendare.

Hideg are o condamnare în primă instanță de 4 ani închisoare pentru fraude cu fonduri europene, într-un dosar aflat în prezent în faza de apel la Curtea de Apel București.

Cătălin Hideg, patronul companiei Sanimed International, a fost condamnat în luna februarie de Tribunalul București pentru folosire de documente false și spălare de bani, într-o fraudă cu fonduri europene de trei milioane de euro. Hideg a relatat că Dumbravă i l-a recomandat pe Doru Trăilă ca avocat, stabilind o întâlnire la biroul acestuia. Inițial, suma cerută pentru onorarii a fost de 700.000 de euro plus TVA. Ulterior, după negocieri, suma a fost stabilită la 600.000 de euro.

„Am avut o întâlnire cu domnul Dumbravă, care l-a recomandat pe domnul Trăilă ca viitorul meu avocat. Am fost la dânsul la birou, la cabinetul de avocatură, unde mi-au spus inițial că vor 700.000 de euro plus TVA. Ulterior, eu i-am spus că e o sumă foarte mare, că nu am mai văzut asemenea onorarii în România. Dânsul mi-a spus ca aşa a primit ordine de la domnii generali, că asta e suma pe care trebuie să o plătesc dacă vor să mă ia ca și client", a declarat Hideg.

