Codrin Ștefănescu se retrage din politică. ”Medicii mi-au cerut. I-am rugat pe colegii mei să înțeleagă situația prin care trec”

Codrin Ștefănescu se retrage de pe scena politică din cauza problemelor de sănătate. El lasă partidul Alianța Pentru Patrie colegului său Liviu Pop, fost ministru al Educației.

Anunțul a fost publicat în urmă cu scurt timp.

”Dragi români,

Din motive personale, dar mai ales din motive de sănătate, am decis să mă retrag o perioadă din viața politică. Medicii mi-au cerut și sunt nevoit să le dau ascultare.

Proiectul #AliantaPentruPatrie, pe care l-am pornit împreună cu mulți dintre voi în urmă cu 13 luni, își va continua misiunea de recuperare a României din mâinile trădătorilor și dușmanilor de neam, care prin minciună, hoție și vânzarea a tot intereselor străine, au pus stăpânire pe destinele și viețile noastre.

Dragi patrioți,

Am predat azi colegilor mei din APP, un partid al patrioților români, pregătit și organizat bine în teritoriu să intre în lupta decisivă a recuperării României, a demnității, a dreptului nostru de a trăi liber in țara noastră! Am convocat azi un CEx și un congres extraordinar, i-am rugat pe colegii mei să înțeleagă situația prin care trec, să-l susțină pe Liviu Pop - fost ministru al educației să preia conducerea partidului, să rămână uniți si hotărați pentru vremurile cumplite ce vor urma. Le mulțumesc colaboratorilor mei pentru toată susținerea si implicarea, pentru că au fost alături de mine in bătălia contra răului, le doresc mult succes și mult curaj in misiunea de a reda România românilor! Voi rămâne alături de ei și în timp ce voi purta o nouă luptă, aceea pentru propria-mi sănătate! Vă mulțumesc vouă, patrioți români, cei care m-ați motivat să construiesc Alianța Pentru Patrie! Vă iubesc! Aveți întregul meu respect! Al vostru, Codrin Ștefănescu.” arată mesajul publicat de Codrin Ștefănescu pe Facebook.

