Clotilde Armand susține că a surprins "oameni de la PSD" care ar fi umblat în sacii cu voturi

Clotilde Armand se pare că nu știe să piardă. Mai nou, a depus plângere la Parchetul General pentru soluționarea presupuselor nereguli pe care le scoate în față de două zile încoace. În fața presei, cu câteva minute în urmă, a făcut și următoarea acuzație: susține că "oameni de la PSD", pe care i-ar fi surprins în mai multe fotografii, ar fi umblat în sacii cu voturi.

"Eu nu am nicio problemă să recunosc un rezultat, dar vreau ca aceste alegeri să fie corecte. Dacă alegerile sunt fraudate, de ce ne ducem la vot? Procesele verbale sunt clar niște falsuri. Deșa am surprins "représentants" PSD care umblau în saci, am niște poze de la niște persoane care au identificat acest eveniment. Imediat au vrut să facă o poză, jandarmii au spus că n-au voie și au fost obligate să șteargă pozele de pe telefon... deci au văzut și au filmat cum candidații PSD umblau în saci acolo la Biroul Electoral de sector" a declarat Armand la ieșirea de la Parchet.

"Membrii comisiilor din secțiile de votare au fost obligați să întocmească niște procese verbale cu niște falsuri grosolane, pentru că nu se închideau cheile. Sunt nenumărate nereguli, nenumărate probleme, totul pe fondul oboselii. Oamenii au așteptat nedormiți 30 de ore, au stat cu orele în secțiile de votare pentru a număra, pentru a aștepta ca sacii să fie preluați. Unii au așteptat 8 ore ca sacii să fie preluați și tot nu s-a întâmplat asta, abia după ce am insistat eu să fie preluați acești saci. Sistemul informatic nu funcționa bine. La ora actuală se face o presiune asupra președinților de secții de votare să închidă totul chiar dacă procesele verbale nu sunt corecte și nu corespund cu ce s-a numărat.

Ce se întâmplă este o pată neagră asupra democrației din România. Trebuie neapărat să fie renumărate un număr destul de mare de secții de votare pentru că ce găsim nu corespunde în niciun caz cu realitatea cu care s-au confruntat membrii comisiilor de votare" a mai spus Clotilde Armand.

Clotilde Armand a recunoscut că este foarte obosită și că tot ce se întâmplă acum în "sexiile de votare" este și pe "fundul oboselii" - potrivit celor spuse de fostul primar al Sectorului 1.

