Clotilde Armand, o nouă ieșire nervoasă. Le-a cerut jurnaliștilor să-și dea demisia: Insistați toată ziua cu șobolanii...

Clotilde Armand: Doamnă, vă dați demisia dacă nu este așa cum vă spun și plecați de aici și toți șefii dumneavoastră își dau demisia. Vă spun că au fost depuse.

Reporter: Arătați-ne acele dovezi, că spuneți că ați fost furată.

Clotilde Armand: Sunt mai multe nereguli. Eu v-am dat neregulile legate de procese-verbale. Sunt nereguli legate de persoanele care sunt în biroul electoral de sector. Sunt persoane neidentificate care umblă în sacii care sunt acolo sus, persoane care nu sunt autorizate. Acești saci sunt deschiși. Sunt reprezentanții partidului...

Reporter: Ne amintim că în urmă cu patru ani reprezentanții USR umblau în saci. Acum acuzați că pe dumneavoastră vă fură.

Clotilde Armand: Acest proces la ora actuală este absolut inuman. Sunt oameni care sunt forțați după 30 de ore (...). Vă rog mult. Dumneavoastră mă loviți. Vă propun așa, să ne oprim aici pentru că în loc să aveți o atitudine corectă pentru a înțelege de ce nu este corect acest proces, treceți la atac, vă legați de niște fake news de acum patru ani pe care toți le-ați repetat, vă legați de șobolani, în loc să încercați să înțelegeți care este fenomenul care se întâmplă acum. Nu sunteți jurnaliști adevărați dacă faceți asta. În loc să înțelegeți... Eu nu vorbesc de toți jurnaliștii. Vorbesc de jurnaliștii de la Antena 3 care în loc să înțeleagă ce se întâmplă încercă să spună niște lucruri...

Reporter: Spuneți ce am spus noi fals. De ce ne acuzați? Ce am spus noi fals? Veniți cu dovezi.

Clotilde Armand: Doamna aici insistă toată ziua cu șobolanii și cu ce s-a întâmplat acum patru ani. Este normal așa ceva? Eu nu am venit aici să vorbesc de urși sau de șobolani sau să vorbesc de fake news de acum patru ani. Dar am venit pentru asta. Am venit pentru ceva extrem de grav care se întâmplă. E vorba de o pată neagră asupra democrației din România. Am vorbit despre fraude care implică mii de voturi, 110 procese-verbale care nu se închid de la care se pot lua până la o mie de voturi. Despre asta vorbesc. Despre saci care sunt desigilați, în care umblă niște oameni care nu au voie să umble. Am niște dovezi. Eu vorbesc de plângerile pe care le-am făcut asupra unor oameni care au colectat niște voturi, au plătit niște voturi și iarăși am făcut niște plângeri. Despre acest lucru am făcut plângere la poliție. Dacă nu vă interesează toate aceste lucruri, veniți cu niște întrebări relevante, nu despre ce s-a întâmplat acum patru ani.

(...)

Reporter: Ce dovezi aveți? Ați spus că am mințit. Ce dovezi aveți?

Clotilde Armand: Am spus că doamna, în loc să-și pună problema (sau nu știu, RTV, Antena 3) în loc să-și pună problema de ce se întâmplă acum și pentru ce am venit să fac declarații, vorbește mereu și obsesional de niște fake news acum 4 ani. Și este obsesiv.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News