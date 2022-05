Ciuvică: Nu stă nimeni în Grecia să citească motivarea în cazul Oprescu. E Balzac..

Sorin Oprescu a fost condamnat în dosarul în care este acuzat că a primit, în septembrie 2015, la locuinţa sa din Ciolpani, 25.000 de euro de la subalternul său Bogdan Popa, fost director al Administraţiei Cimitirelor, bani care ar proveni din acte de corupţie.

Potrivit deciziei instanţei, Sorin Oprescu a primit 6 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat în variantă agravată; 6 ani pentru luare de mită, 3 ani închisoare pentru abuz în serviciu şi 3 ani şi 6 luni închisoare pentru spălarea banilor. Pedepse au fost contopite şi, prin adăugarea unui spor, a rezultat 10 ani şi 8 luni închisoare.

”Pe Oprescu ar putea să îl elibereze, săracul, că i-au dat condamnarea asta dementă, ca număr de ani”, a afirmat Mugur Ciuvică.

”Da! Și motivarea e de cancan”, a completat Bogdan Chirieac.

Ciuvică: Nu o să citească nimeni motivarea, e Balzac

”Dar n-o să stea nimeni în Grecia sa citească motivarea aia. E Balzac motivarea, are 400 de pagini. Opinia separată are 200 de pagini. Cine stă în Grecia să citească, cine a tradus alea, oficial, cu de alea la notariat, să stea aia care are nu știu câte procese pe zi de extrădări, stă cineva să citească dosare, să analizeze, hai să fim serioși. Îl țin și într-o pușcărie groaznică pe acolo cu toți criminalii”, a explicat Ciuvică.

”Așa l-a băgat, într-o pușcărie din asta?”, a întrebat Chirieac.

”Dar dumneavoastră pe ce lume trăiți?”, a continuat Ciuvică.

”Încerc să vă întreb ca să vă mai iau din supărare”, a spus Chirieac.

”Ăștia fugiți de acasă ca Oprescu” ajung la ”beciul domnesc atenian”

”E un fel de beciul domnesc atenian. Au o pușcărie la marginea Atenei, unde sunt băgați ăștia, plebea și lăsați preventiv, dar sunt băgați la grămadă și din ăștia fugiți de acasă ca Oprescu, şi sunt și criminali anchetați preventiv”, a explicat Ciuvică.

”Păi, și unde voiați să îl bage, la Blagoevgrad? Unde?”, a întrebat Chirieac.

”La Blagoevgrad cred că e mai bine, lui Udrea îi place la Blagoevgrad”, a răspuns Ciuvică.

”Ați văzut, domnule? E supărare mare”, s-a adresat Chirieac lui Vâlcu.

”Haideți să ieșim din zona asta, că am mai spus că Grupul de investigații politice ar trebui să fie Grupul de investigații juridice”, a conchis Vâlcu.

