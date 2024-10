Ciuvică a spus pe cine ar alege președinte. Problema cu care se confruntă candidatul / video

Mugur Ciuvică a spus că, în cazul în care ar trebui să aleagă un președinte dintre Elena Lasconi, Nicolae Ciucă și Mircea Geoană, l-ar alege pe Geoană, considerându-l cel mai pregătit pentru funcție. Mugur Ciuvică a declarat că nu se simte motivat să participe la vot, subliniind că nu susține pe nimeni. El a remarcat că Geoană a început să discute mai serios despre funcția de președinte, evidențiind o diferență față de ceilalți candidați. În schimb, despre Elena Lasconi, el a afirmat că nu are nicio șansă, estimându-i sprijinul la maximum 10%.

„Dacă numai cei trei ar candida la președinție, Lasconi, Ciucă și Geoană, cui ați acorda nota maximă?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Eu nu acord note maxime. Dacă ar trebui să aleg eu președintele României, adică să vină marțienii să zică: „Băi, ăștia fac prostii prin România, dăm votul la o parte, Ciuvică alege președintele”. Eu l-aș alege pe Geoană. Geoană ar fi cel mai bun de președinte.

Cred că nici nu mă duc la votul ăsta, că nu am de ce. Nu țin cu nimeni, nu am treabă. Țin cu stabilitatea. Nu văd stabilitatea în pericol pentru că Simion nu intră în turul II, motiv pentru care nu am de ce să mă agit.

Geoană este, evident, cel mai pregătit pentru funcția de președinte. De aia spuneam că până acum a fost prin bălării, pentru că nu vorbea de funcția de președinte. Ieri seara a început să vorbească mai temeinic de funcția de președinte și normal că s-a văzut diferența față de ceilalți.

Lasconi nu există. Lasconi, maxim 10%. E acolo.", a spus Mugur Ciuvică.

Care e adevărata problemă a lui Mircea Geoană

Mugur Ciuvică a subliniat că problema lui Mircea Geoană este susținerea. Deși acesta are sprijin din partea multor oameni, Mugur Ciuvică consideră că acest sprijin este insuficient. El a menționat că, pentru a avea șanse de succes, Mircea Geoană are nevoie de susținere internațională, altfel va fi foarte greu pentru el să intre în turul II al alegerilor.

„Problema domnului Geoană nu e că l-aș numi eu președinte dacă aș fi dictator suprem în România, numit de marțieni. Problema domnului Geoană e susținerea. Pe Geoană îl susține destul de multă lume pe aici. Am prieteni... Am văzut și aseară o prietenă bună, colegă, acolo în sală. Foarte frumos! Am prieteni, cu care am vorbit, care sunt susținători ai lui Geoană. Ei sunt entuziaști așa, cum era prin ’96, ziceau: „Gata, venim cu schimbarea!”

Mi-a plăcut așa, am zis: „Bravo! Spor la treabă! Succes”, dar v-am zis, succesul o să fie mic dacă rămâneți doar voi la susținere. Mai trebuie să vină la susținere pentru Geoană, ceva internațional, planetar, pentru că doar cu ce are acum, și lui o să-i fie extraordinar de greu să intre în turul II.”, a spus Mugur Ciuvică la emisiunea Miercurea Neagră, de pe DC News, DC News TV, ȘtiriDiaspora.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News