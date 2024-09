Ciutacu: Trei sferturi din ăia care-l înjură pe Ciolacu vârtos că nu are suficientă școală scriu mult mai prost decât vorbește el românește

VEZI ȘI: Arma electorală a candidaților la prezidențiale 2024. Mișcarea comună a celor mai puternici politicieni

„Trei sferturi din ăia care-l înjură pe Ciolacu vârtos că nu are suficientă școală scriu mult mai prost decât vorbește el românește. Habar n-am cât am luat la BAC, mi-e lene să caut diploma de absolvire (e drept, nici nu candidez la ceva), dar îmi amintesc sigur că am avut a treia medie dintr-un liceu bun. Asta n-a contat o lună și ceva mai târziu, când am intrat cu o medie mediocră la facultate. Pe care am început-o submediocru și am încheiat-o bursier. Ceea ce nu mă face bun nici de președinte, nici de inginer.

După obsesia cu plagiatul lui Ponta, trecem la căutat diplomele lui Ciolacu. Nici Coldea n-a fost vreun premiant și am văzut toți cât și cum ne-a călărit. Avem un olimpic la Capitală și o absolventă de MIT la Sectorul 1. Rezultatele priceperii lor le trăim zilnic de mai bine de patru ani”, a scris Victor Ciutacu pe Facebook.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marţi, că media sa la examenul de Bacalaureat a fost 7,03.



Într-o emisiune la România TV, prim-ministrul a povestit că, în liceu, a rămas corijent pe toamnă la Economie politică.

„Am fost întrebat ce notă am luat. Nu am ştiut. Acum 38 de ani. Nu mi-a trecut prin cap să mă uit ce notă am luat la Bac. (...) Am dat Bacalaureatul, am 7,03", a precizat Marcel Ciolacu.



El a spus că „l-a tras în jos" nota de la Fizică.



„Am dat şi treaptă, am luat treapta din prima. O singură dată am rămas corijent pe toamnă, era ceva cu Economie politică. M-a întrebat ce este Partidul Comunist Român. Ştiţi? Centrul vital al naţiunii noastre. (...) Am muncit de m-a luat strechea, de la 19 ani. Nu m-am cărat, o singură dată când am plecat la facultate cu soţia mi s-a dat tradiţionala oală cu sarmale să o car. Mergeam cu trenul. Tot drumul de la Buzău la Bucureşti au mirosit sarmalele alea de te lua de cap. Eu din acel moment nu am mai luat mâncare de la mama. (...) Am luat 9 la licenţă şi la master 8,66", a povestit premierul.

