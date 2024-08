Ciucă definește stabilitatea. Ce înseamnă

Radu Tudor a întrebat care ar fi ideea stabilității, subliniată în discursuri: "(...) Și această nevoie de stabilitate și o mână de fier care ține PSD și PNL împreună arată, dacă vreți, un element de forță. Există o instituție sau o persoană care ține împreună PSD și PNL?"

"Există nevoia de a fi împreună. Și eu cred că s-a folosit atât de frecvent sintagma stabilitate, încât la un moment dat intră într-o rutină a percepției și devine lipsită de relevanță", spune Nicolae Ciucă.

Ce înseamnă, totuși, stabilitatea?

"Știți ce spun adversarii? Că e o misiune dată de serviciile de informații din România și de aliații occidentali în România, să fie stabilitate - să fie PSD și PNL", subliniază Radu Tudor.

"Nu este vorba de așa ceva. Vă garantez și-mi asum ceea ce vă spun acum. Serviciile noastre de informații se ocupă de ceea ce fac alte agenții și servicii pe teritoriul României.

Au de treabă, slavă Domnului, și până în momentul de față o fac foarte bine.

Partenerii noștri strategici și partenerii noștri din Uniunea Europeană și din NATO apreciază faptul că am reușit să asigurăm această stabilitate, pentru că dacă ne uităm de jur împrejur, vedem că situația nu este atât de simplă. Nici la sud, nici la vest (în nord-est, ce să mai vorbim), înapoia noastră, în Balcanii de vest - situația este în continuare așa cum este.

Ca atare, (n.r., e bine) faptul că noi am reușit să ne asumăm această stabilitate (și este păcat că se ia în derizoriu). Pentru că stabilitatea politică a însemnat o coerență a programului de guvernare care ne-a permis să reglăm absorbția de fonduri europene. În 2021, când am preluat guvernarea, era sub 50% (era 47% absorbția de fonduri europene).

Și am reușit, când am terminat anul 2022 (într-un an), să ajungem cu ea la 77% - 11,3 miliarde de euro absorbite de România într-un an din fondurile europene", spune Nicolae Ciucă.

"Păi, ziseră pesediștii că-i catastrofală guvernarea de dreapta", spune Radu Tudor.

"Știți care este chestiunea? Eu mă bucur foarte mult că a venit această linie de răspuns, această linie de atac, această vehemență împotriva Partidului Național Liberal și știți de ce? Pentru că asta arată temere.

Teama față de cei cu care se confruntă cu adevărat. Iar aceia sunt membrii Partidului Național Liberal și știm amândoi din viața de zi cu zi că te duci și îl ataci pe cel de care ți este teamă...", mai spune Nicolae Ciucă.

