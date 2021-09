Cîțu explică, și pentru Vlad Voiculescu, numărul dozelor de vaccinuri

"Pentru că în spaţiul public am văzut mai multe informaţii, aş vrea să clarificăm câteva lucruri despre achiziţia de vaccinuri. În primul rând, strategia Comisiei Europene a fost să negocieze în numele statelor membre cu mai multe companii producătoare de vaccinuri şi să prefinanţeze în parte contractele. (...) Vaccinul a fost contractat în condiţiile în care autorizarea, eficacitatea şi capacitatea de producţie erau încă incerte.

Nevoia era de acces la cât mai multe doze, motiv pentru care statele membre şi CE şi-au asumat contractarea unui număr mai mare de doze decât necesarul pentru populaţia blocului comunitar. În momentul de faţă, din toate contractele negociate de CE s-a asigurat accesul statelor membre la un număr de 4,4 miliarde de doze de vaccin până în anul 2023. Adică de zece ori mai multe doze decât populaţia Uniunii Europene.

România, în baza negocierilor făcute de CE şi a acordurilor semnate, poate accesa circa 4,3% din numărul de doze, cotă parte. Acest procent reprezintă proporţia populaţiei României raportată la toată populaţia UE plus Spaţiul Economic European. (...)

Am văzut că foşti miniştri ai Sănătăţii vin cu tot felul de dezinformări în spaţiul public. Vreau să vă spun că pentru a face o comandă, cel care semnează în numele României este ministrul Sănătăţii. Ministrul Sănătăţii dacă la un moment dat avea o problemă cu un anumit număr de doze, ar fi spus ceva. Şi am aici mai multe date: ele au fost semnate de mai mulţi miniştri şi avem Nelu Tătaru, Vlad Voiculescu... Ioana Mihăilă şi eu când am fost ministru interimar.

Aici vreau să vă spun cam câte doze s-au semnat. Domnul Vlad Voiculescu a semnat pentru 28 de milioane de doze, Nelu Tătaru pentru 33 de milioane de doze, eu am semnat pentru 4 milioane de doze şi doamna Mihăilă pentru 21.000 de doze. Deci dacă erau prea multe, putea să spună că nu mai e nevoie", a spus Florin Cîţu miercuri, la finalul şedinţei de Guvern.

"Eu cred că nu există preț pentru sănătatea românilor. Ar fi fost mai bine să-l fi văzut pe domnul Vlad Voiculescu, o singură dată, într-un centru de vaccinare. Eu nu cred că l-am văzut vreodată, într-un centru e vaccinare, pe ministrul Sănătății. Sau, ar fi fost frumos ca, în seara în care erau transferați pacienții de la Foișor, să nu stea în biroul politic al partidului din care face parte, să-și ia susținere politică, ci să fie acolo cu oamenii", a mai precizat premierul Cîțu.