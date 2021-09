Cîţu, după anunţul USR-PLUS: Am mai văzut declaraţii. Să aşteptăm documentele

Florin Cîțu a făcut primele declarații după ce miniștrii USR PLUS au anunțat că își dau demisia din Guvern.

Întrebat dacă începe procedurile în această seară pentru numirea interimatelor, Florin Cîțu a spus: "Să vedem documentele întâi şi discutăm, dar eu cred că răul pentru România a fost făcut atunci când s-au asociat cu AUR. Ăla este cel mai mare rău!".

Cât despre faptul că este aşteptat în Parlament pentru un nou vot de investitură, acesta a mai spus: "Haideţi să începem, întâi, să primim demisiile. Nu am documentele, nu are sens să discutăm acest lucru. Au fost nişte declaraţii, nu? Am mai văzut declaraţii în această perioadă. Dar, repet, cel mai rău pentru România a fost făcut când s-au asociat cu AUR, când au legitimat acest partid".

USR-PLUS a anunțat demisia miniștrilor din Guvernul Cîțu

"Nu se mai poate așa și nici nu se va mai putea mai departe așa cu USR-PLUS. Florin Cîțu a dinamitat conștient și perfect responsabil această Coaliție, cu bună știință și cinism. Florin Cîțu nu mai poate să fie premier și din acest motiv, miniștrii USR PLUS se retrag din cabinetul Florin Cîțu!

Este o decizie pe care am luat-o împreună cu toți colegii din USR PLUS, e o decizie susținută de Biroul Național și în acest context ne prezentăm demisiile. Le aveți aici și pe a mea, și pe a celorlalți colegi miniștri, le au fiecare în mână. Mâine dimineață, la prima oră, premierul va avea demisiile noastre pe birou, astfel încât să deblocăm această criză care astăzi în Biroul Permanent a devenit una ridicolă.

Nu s-a întâmplat niciodată în 30 de ani și mă îndoiesc că s-a întâmplat într-o țară pretins democratică din lume, ca oamenilor care au semnat o moțiune de cenzură să li se spună, fiind priviți în ochi: Nu este semnătura dvs. Avem îndoieli serioase că semnătura pe care o aveți vă reprezintă.

E un abuz grotesc care aruncă România în beciurile democrației, pseudo-democrației, de fapt. Ori ceea ce s-a întâmplat astăzi ne arată că oricâte hachițe și oricâte invenții sunt necesare pentru a fi îngropată moțiune de cenzură depusă, trebuie să folosim și planul B. Moțiunea era planul A. Planul B era această demisie pe care astăzi o anunțăm și o prezentăm, demisie prin care se deschide și procedura de prezentare și de venire a Guvernului în Parlament pentru o nouă învestitură", a declarat Dan Barna, în conferința de presă.