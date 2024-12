Cititor DC News, două săptămâni în frig, după ce Cargus nu i-a livrat o piesă pentru centrală. Povestea halucinantă a drumurilor fără rezolvare și telefoanelor fără răspuns

Publicitate

Un cititor DC News ne-a împărtășit povestea sa de nemulțumire profundă, care vine într-un moment cheie, chiar înainte de sărbători. Acesta se confruntă cu o problemă frustrantă și deloc ușor de înfruntat, mai ales într-o perioadă când, de obicei, toată lumea se așteaptă să se bucure de momentele de liniște alături de cei dragi. Din păcate, pentru acest cititor, situația este cu totul diferită. Iată ce s-a întâmplat: O centrală defectă a adus frigul în casă, iar o piesă de schimb comandată la cei de la Cargus, în loc să ajungă rapid, devine subiectul unei gafe birocratice incalificabile, ce pare fără sfârșit. De două săptămâni acesta stă în frig, iar transportul piesei de schimb prin intermediul Cargus pare să devină o problemă, în loc să devină o rezolvare.

"Cu cine să discut eu de la Cargus?"

"Mie mi-a crăpat centrala, iar de două săptămâni stau în frig. Pe data de 17 a intrat în depozitul Cargus piesa de schimb. Am înțeles de la cineva de la ei că ar fi la Pitești. M-am dus ieri la Pitești. La Pitești mi s-a spus că e la Brașov. După ce am ajuns la Brașov, s-au uitat în calculator și mi-au spus: ‘da, este aici, dar nu s-a făcut selecția. Nu este selectată. Selecția se face noaptea. Veniți mâine și vă puteți ridica piesa’. Merg iar la Brașov astăzi și îmi spun: ‘ne pare rău, piesa nu este aici. A venit doar AWB-ul’. Mi-am făcut cont la Cargus și am văzut că a fost la Miercurea Ciuc. A stat de pe 17 până pe 21 la Miercurea Ciuc. De pe 21, zic ei, că ar fi intrat la Brașov. Eu, cum să vă spun, am răcit, am febră, mă doare în gât, e frig în casă, unde locuiesc e o zonă mai friguroasă, și așa mai departe. Cu cine să discut eu de la Cargus? Vreau să vă mai spun ceva. Am sunat la ei. Intră robotul, iar în momentul în care vrei să vorbești cu cineva, cu un operator, cu o persoană fizică, îți pune muzică și stai și asculți ore întregi. Nu îți răspunde nimeni. Ieri au fost probleme la Brașov, în sensul că au trebuit să intervină niște forțe de securitate pentru a da afară niște persoane care vociferau. Probabil că vociferau pe bună dreptate. Astăzi la fel, programul s-a închis la ora 1. Au pauză mâine, probabil poimâine și apoi activitate până în data de 31. Îmi vine să mă urc pe pereți, pentru că nu am cu cine să discut", a spus acesta.

Probleme mari și la Satu Mare: "Programul s-a încheiat"

Această situație ne amintește de o problemă similară, care a avut loc recent la Satu Mare, tot în legătură cu Cargus. Reprezentanții companiei de curierat au închis ușa în fața clienților și au refuzat orice dialog cu aceștia, în timp ce oamenii erau într-o stare de disperare, așteptând să își primească pachetele.

Luni după-amiază, mai mulți oameni care așteptau să-și ridice pachetele au avut surpriza să găsească ușa închisă, fiind informați că „programul s-a încheiat”.

