Ciolacu: Voi propune excluderea primarului din Crevedia. Un primar care „n-a știut” și căruia nu-i pasă de tragedie. N-are ce căuta în PSD

„Voi propune excluderea primarului din Crevedia în următorul Consiliu Politic Național, de la sfârșitul săptămânii. Un primar care ”n-a știut” și căruia nu-i pasă de tragedia prin care trece comunitatea care l-a ales nu are ce căuta în PSD!”, a scris Marcel Ciolacu.

Confruntat cu o declarație făcută de el despre ce se întâmpla la stația GPL, Florin Petre a negat că ar fi zis așa ceva.

„Când am venit eu la primărie, această locaţie avea suspendată activitatea de cei de la ISU, nu mai avea voie să vândă carburanţi la cetăţeni. Dar venea cisterna, încărcau, ştiu ei ce făceau. Cei de la ISU au fost de 2-3 ori în control, dar mai multe informaţii nu deţin. Nu mai aveau voie să vândă la butelii la cetăţeni, dar cisternele încărcau acolo”, a fost mesajul postat de Primăria Crevedia, citându-l pe Florin Petre.

În această seară, Florin Petre a zis, la Antena 3 CNN, că el nu a zis niciodată așa ceva, deși... realitatea îl contrazice. Chiar el a intrat în direct, la Digi 24, imediat după tragedie unde a zis că știa anumite lucruri despre acel loc.

După interviul de la Antena 3 CNN, de marți seară, administratorul paginii de Facebook a comunei Crevedia a transmis că își asumă responsabilitatea pentru postarea de pe pagina de Facebook a comunei Crevedia, în care primarul Florin Petre susținea că știa de situația de la stația GPL.

„În urma speculațiilor apărute in presa, respectiv pe postul Antena 3, in calitate de administrator al acestei pagini, îmi asum întreaga răspundere pentru informația eronata apărută in spațiul public.

În noaptea catastrofei, primarul Petre Florin mi-a solicitat sa postez pe pagina primăriei despre nefericitul eveniment, dar data fiind situația de la fata locului nu mi-a dat prea multe detalii.

Așadar, m-am “inspirat” de pe net (aveți in foto imaginea), si am postat câteva completări preluate de la site-uri de știri.

Citarea primarului de către mine, ca administrator, a fost eronata, de fapt eu cotând o știre, nu pe primar.

Îmi cer scuze pentru situația creată.

Atașez pozele elocvente“, se arată într-o nouă postare pe pagina de Facebook a comunei Crevedia.

Primarul Florin Petre s-a bâlbâit în direct la televizor, când a fost confruntat cu o postare pe Facebook a Primăriei Crevedia.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, după ce i-a vizitat pe răniţii din exploziile de la Crevedia, internaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă, că autorităţile şi instituţiile abilitate trebuie să vină cu explicaţii în acest caz, iar vinovaţii „să primească pedepse exemplare", punctând că nu acceptă răspunsuri de genul „pe noi nu ne-a sesizat nimeni".

„Am avut în ultimele săptămâni tragedie după tragedie. Am avut tragedia de la 2 Mai, am avut tragedia de la Botoşani, am avut tragedia de la Crevedia, am avut pe urmă tragedia de la Alba. Sigur, toate pot fi clasificate ca accidente, dar cred că autorităţile, instituţiile abilitate trebuie să meargă mult, mult mai mult în profunzime. Întrebarea pe care cred că ne-o punem toţi este de ce s-a ajuns până aici, de ce nu s-a prevenit ce a putut fi prevenit şi atunci, cu siguranţă, autorităţile, instituţiile competente trebuie să caute explicaţii şi soluţii pentru a preveni cât de mult se poate preveni în viitor. (...) Este, după părerea mea, inacceptabil să dăm din umeri şi să mergem mai departe. O astfel de serie de accidente, de tragedii nu poate să rămână fără urmări clare, care scot în evidenţă ce s-a întâmplat şi ce se poate face mai bine", a spus Klaus Iohannis.

