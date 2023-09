Ciolacu: Un singur lucru mi-a spus Ursula von der Leyen / Vor dispărea autorități, agenții. Vor fi minimum două ministere care vor veni cu o reorganizare

„Un singur lucru m-a întrebat doamna președinte a Comisiei - „Marcel, ce venituri din PIB are România?” (n.r. cât absoarbe din taxe și impozite); și i-am zis fără reținere - „cele mai mici din Uniunea Europeană, respectiv 27%, dar ce nu o să fac eu doamna președinte este creșterea TVA-ului la alimente și la medicamente, pentru că ar aduce adevărata austeritate, pe care am avut-o în 2010”. Trebuie să învățăm din greșelile făcute. În 2010 am tăiat 25% din veniturile oamenilor, am prăbușit consumul și, mai mult decât atât, am mărit TVA-ul de la 19% la 24%. În momentul acela am distrus toată puterea de cumpărare a românilor. De fapt, am transmis aceeași povară la toată lumea, indiferent de venituri. O creșterea cu 1% a TVA-ului îți aduce 0,5%, la inflație. După o lună de zile de când am fost premier am reușit să avem inflația cu o singură cifră și o să reușim să avem inflația cu o singură cifră, indiferent de orice”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, la emisiunea „Sinteza Zilei”, de pe Antena 3-CNN.

Întrebat dacă este posibil un nou val de taxare, premierul a răspuns:

„Domnule Gâdea, nu se mai mărește nicio taxă! Noi am venit cu un pachet pe toate cele trei paliere. Nu poți regla anumite măsuri fiscale și veniturile bugetare dacă nu te uiți la toate palierele. Noi avem excepții, dar eu nu mai suport cuvântul „excepție”. De când eu sunt premier mi s-a acrit de acest cuvânt. Cu cât îmi vin mai multe informații observ că avem până și excepții la excepție. Nu se poate așa ceva! Am distrus această țară prin cinci sute de excepții luate într-o sută de acte normative. Noi ne dorim acum să aderăm la OECD, ceea ce e foarte important pentru că intrăm în rândul țărilor dezvoltate. Din punct de vedere economic e mai important decât Schengen - și așa am avut pentru prima oară peste 11,3 miliarde de euro prin investiții directe. Nu s-a mai întâmplat acest lucru!

Eu nu am introdus taxe noi, am scos din excepții. Nu mai suportă statul român cuvântul „excepție”. Se intervine punctual cu ele, pe anumite categorii, precum faci cu perfuzia când ești bolnav, pentru că asta e obligația statului, de a nu te lăsa să mori, dar în momentul în care te simți pe picioarele tale, în momentul acela scot perfuzia și te las să te descurci. Am venit cu scoaterea de excepții, am venit cu combaterea drastică a evaziunii. Excepțiile înseamnă 75 de miliarde de lei anual. Evaziunea în România înseamnă 160 de miliarde. Și avem cea mai mică impozitare. Pentru prima oară un premier de stânga a făcut asta, pentru că de obicei cei de dreapta fac aceste reforme în sistemul bugetar. Veți vedea lunar, după ce creez cadrul legislativ, prin această lege prin care îmi asum răspunderea în Parlament, că vor fi minimum două ministere care vor veni în ședința de guvern cu o reorganizare. Vor dispărea autorități, agenții. Îmi asum total această reformă!”.

