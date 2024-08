Ciolacu, soluție pentru E85, drumul morții: Așa vom scăpa de coșmar

Premierul României este de părere că odată cu deschiderea autostrăzii, va fi redus numărul accidentelor mortale.

"Ăsta este DN2, nu? E85, celebrul drum al morții. Părerea mea este să circulăm cât mai atenți în perioada următoare fiindcă prin septembrie-octombrie, cel puțin până la Râmnicu Sărat, se va drumul pe autostradă. Așa vom scăpa de acest coșmar așa intitulat drum al morții”, a zis Marcel Ciolacu.

Întrebat cum va fi redus numărul accidentelor odată deschisă autostrada, premierul României a zis:

"Vor fi mult mai puține accidente. De ce? Pentru că DN2 nu va mai fi atât de solicitat. Circulația va fi mult mai redusă pentru că se va muta pe autostradă foarte mult”.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că până la finele anului se va circula pe 82 de kilometri din Autostrada A7, între Buzău şi Focşani.

"Am o veste bună (...). Tocmai ce am circulat pe Autostrada Moldovei. În sfârşit, după 35 de ani nu mai vorbim nici de promisiuni, că se va întâmpla după nu ştiu cât timp, în cel mai scurt timp se va circula pe Autostrada Moldovei. Am mers cu domnul Grindeanu şi am văzut stadiul lucrărilor pe aproximativ 82 de kilometri din Autostrada Moldovei. Sunt patru tronsoane, tronsonul unu şi tronsonul doi au finalizare în contract anul acesta şi cu certitudine vor fi finalizate. Şi mai rămân trei şi patru, unde stadiul este foarte avansat.

Deci, vorbim de la Buzău la Focşani, deci aşa cum văd eu, cred că până la sfârşitul anului se va da drumul la circulaţie pentru aceşti 82 de kilometri. Şi vom vedea, de la Focşani încolo, ce se va mai întâmpla', a declarat Marcel Ciolacu. Premierul a punctat că progresele înregistrate la proiectele de infrastructură se datorează investiţiilor aprobate pentru anul acesta de actualul Guvern. 'Ca şi o comparaţie, că tot apar piţigoi din ăştia pe la televizor, pe timpul guvernului Cîţu-USR, Cîţu-Drulă parcă era, investiţiile erau la jumătatea investiţiilor de anul acesta. Cu alte cuvinte, Guvernul României, condus vremelnic de către mine, anul acesta are investiţii duble faţă de guvernul Cîţu-Drulă şi de trei ori mai mari faţă de celebrul guvern Orban-Orban, pentru că atunci a fost doar PNL-ul la guvernare”, a afirmat Ciolacu.

În context, şeful Executivului a punctat că nivelul investiţiilor este susţinut şi în baza colectării la buget realizată de ANAF.

"Normal că se vede multiplicarea, se vede şi din colectarea de la ANAF. Era normal ca întâi să cheltuim banii pe trimestrul I ca banii să se multiplice pe urmă, în următoarele trimestre, şi veţi vedea noi recorduri de încasări la ANAF, în urma acestor investiţii. (...) O multiplicare foarte mare în economie, de aproape 8%, dar vestea foarte bună - se multiplică aceste investiţii în economia locală”, a declarat Ciolacu.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a explicat că media de realizare a lucrărilor pe cele patru loturi ale A7, între Buzău şi Focşani, este de 82%.

"Sunt la 82%, medie, cele patru loturi dintre Buzău şi Focşani. Urmare a discuţiilor pe care le-am avut cu constructorul, că lotul 1 şi lotul 2, adică de la Buzău la Râmnicu Sărat, mai puţin podul, şi lotul 4, cel din jurul Focşaniului, vor fi date în circulaţie undeva la jumătatea lunii octombrie. Diferenţa, adică podul de aici şi lotul 3, undeva pe finalul lunii noiembrie. Deci, aşa cum anunţa şi primul-ministru, se va circula pe cei 82 de kilometri în această toamnă între Buzău şi Focşani”, a declarat Grindeanu.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) are în lucru un număr de 781,38 kilometri, din care 263,43 kilometri în etapa de proiectare, iar 517,95 kilometri în etapa de execuţie.

Astfel, pe Autostrada A0, lotul 3 Sud Bragadiru - Joiţa (17,965 km) se află în etapa de execuţie, lotul 1 Nord Joiţa - Corbeanca (17,5 km) în etapa de proiectare, lotul 3 Nord Afumaţi - Pantelimon (8,60 km) în etapa de execuţie, iar lotul 4 Nord Pantelimon - Glina (4,47 km) în etapa de execuţie.



Pe autostrada A1, Sibiu - Piteşti, Secţiunea 2 Boiţa - Cornetu (31,33 km) este în etapa de proiectare, Secţiunea 3 Cornetu - Tigveni (37,40 km) în etapa de proiectare, Secţiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeş (9,86 km) în etapa de execuţie, Secţiunea 5 Curtea de Argeş - Piteşti (30,35 km) în etapa de execuţie, în timp ce autostrada Lugoj - Deva (Secţiunile E şi D ale lotului 2), de 9,13 km, în etapa de execuţie.



Pe Autostrada Transilvania (A3), Secţiunile Nădăşelu - Mihăieşti (16,80 km) şi Mihăieşti - Zimbor (13,26 km) se află în etapa de execuţie, Secţiunea Zimbor - Poarta Sălajului (12,24 km) în etapa de execuţie, Secţiunea Suplacu de Barcău - Chiribiş (26,35 km) în etapa de proiectare, Secţiunea Chiribiş - Biharia (28,55 km) are ordin de proiectare dat.



Pe Autostrada Ploieşti - Paşcani A7, 320 km se află în etapa de execuţie.



Pe Autostrada A8, avem secţiunea Târgu Mureş - Miercurea Nirajului (24,4 km) în etapa de proiectare, iar Secţiunea Leghin - Târgu Neamţ (29,9 km) în etapa de proiectare.



Pe A13 Autostrada Sibiu - Făgăraş, 68 kilometri se află în etapa de proiectare.



Alte proiecte sunt: drumul expres Brăila - Galaţi (10,767 km) în etapa de execuţie, iar pe DEx12 Craiova - Piteşti tronsonul 1 Craiova - Robăneşti (17,7 km) este tot în etapa de execuţie, la fel ca tronsonul 4 Coloneşti - Oarja - Piteşti (31,82 km). Tot în etapa de execuţie este şi drumul expres A3 - DN1 (5 km).



Conform CNAIR, în ultima perioadă, au fost desemnaţi câştigători pentru două contracte: realizarea Studiului de Fezabilitate pentru drumul de mare viteză Caransebeş - Lugoj (50 km) şi proiectare şi execuţie a două poduri peste Prut de la Ungheni, a drumului de legatură cu Autostrada A8 (Târgu Mureş - Iaşi - Ungheni) şi a punctului de trecere a frontierei.



De asemenea, a fost semnat contractul de proiectare şi execuţie pentru cele două viaducte necesare devierii traseului pe A3 (3 km) şi cel pentru finalizarea Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada Braşov - Bacău (164 km).



În prezent, CNAIR are lansate la licitaţie 14 proiecte pentru construcţia de drum de mare viteză, astfel: proiectare şi execuţie Autostrada Târgu Mureş - Târgu Neamţ, Secţiunea 2 Miercurea Nirajului - Leghin km 22+000 - km 181+195, Lot 1b: Miercurea Nirajului - Sărăţeni; proiectare şi execuţie Autostrada Târgu Mureş - Târgu Neamţ, Secţiunea 2 Miercurea Nirajului - Leghin, km 22+000 - km 181+195, Lot 2c: Pipirig - Vânători Neamţ (Leghin); proiectare şi execuţie "Alternativa Techirghiol"; execuţie lucrări Drum Expres Arad Oradea lot 1, execuţie lucrări Drum Expres Arad Oradea lot 2; execuţie lucrări Drum Expres Arad Oradea lot 3; execuţie lucrări Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) - Oar (Graniţa Româno - Ungară - Drum Expres M49 Ungaria; proiectare şi execuţie Varianta de Ocolire Timişoara Vest; proiectarea şi execuţia Autostrăzii Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea, Secţiunea 3B: Mihăieşti - Suplacu de Barcău, Subsecţiunea 3B3: Poarta Sălajului - Zalău, inclusiv Tunel rutier la profil de autostradă în zona Meseş şi Subsecţiunea 3B4 Zalău - Nuşfalău; proiectare şi execuţie Autostrada Craiova Filiaşi lot 1; proiectare şi execuţie Autostrada Craiova Filiaşi lot 2; proiectare şi execuţie Autostrada Craiova Filiaşi lot 3; proiectare şi execuţie Paşcani Suceava lot 1; proiectare şi execuţie Paşcani - Suceava lot 2.



Pentru anul 2024, sunt preconizaţi pentru deschiderea circulaţiei 198,14 km de drum de mare viteză: A0 Sud lotul 1 Glina - Vidra (16,93 km) dat deja în trafic; A0 Nord - lotul 3 Afumaţi - Pantelimon (2 km) - pentru asigurarea legăturii cu DN2; Autostrada A7 Ploieşti - Buzău lotul 1 (21 km) şi lotul 2 (28,35 km); Autostrada Buzău - Focşani (82,44 km); DEx6 Brăila - Galaţi (10,767 km); DEx12 Craiova - Piteşti - tronsonul 1 Craiova - Robăneşti (17,7 km); DEx16 Centura Oradea - A3 (18,96 km); DEx Craiova - Piteşti, tronson 4, de 32 km.



"Adăugând cei 89 km construiţi în anul 2023, rezultă un total de 287,14 km construiţi în perioada 2023 - 2024", subliniază reprezentanţii CNAIR.

