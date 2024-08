Ciolacu: Nu luăm în calcul majorarea taxelor. Mergem mai departe cu digitalizarea ANAF, creșterea încasărilor bugetare și reforma cheltuielilor publice

Coordonatele Acordului propus de Guvern Comisiei Europene sunt reducerea graduală a deficitului bugetar în următorii șapte ani și susținerea proiectelor mari de investiții pe care România le va derula în 2025 și 2026, a afirmat premierul Marcel Ciolacu la consultările cu reprezentanții Confederației Patronale Concordia.

”Am solicitat acest nou acord Comisiei Europene pentru ca România să nu intre într-o scară abruptă a deficitului. Este nevoie să continuăm investițiile, să susținem zona industrială și producția românească. Nu luăm în calcul majorarea taxelor. Mergem mai departe cu digitalizarea ANAF, creșterea încasărilor bugetare și reforma cheltuielilor publice”, a precizat prim-ministrul la întâlnirea de astăzi, de la Palatul Victoria.

Șeful Executivului a subliniat că începând de anul viitor vor avea loc consultări cu mediul de afaceri privind reforma fiscală: ”Nu vom lua nicio decizie cu privire la reforma fiscală fără consultarea mediului de afaceri și fără a oferi antreprenorilor un orizont de timp suficient până la punerea în aplicare a unor noi măsuri”.

Reprezentanții mediului de afaceri au apreciat dialogul cu Guvernul, continuat și detaliat la nivelul ministerelor.

La consultările de astăzi, de la Palatul Victoria, reprezentanții Executivului și cei ai mediului de afaceri au mai discutat despre implementarea E-Factura, E-TVA, E-Transport, a Sistemului de Garanție-Returnare, pregătirea punerii în aplicare a salariului minim european, precum și alte aspecte ce țin de sectorul turism.

Din partea Guvernului, la consultări au participat, împreună cu premierul Marcel Ciolacu, vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, ministrul Economiei, Radu Oprea, ministrul Muncii, Simona-Bucura Oprescu, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, ministrul Mediului, Mircea Fechet, și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Alexandru-Mihai Ghigiu.

Şucu: Se vorbeşte despre faptul că nu va exista mărire de taxe anul acesta şi anul viitor;sperăm să respecte promisiunile

Preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Dan Şucu, a declarat că premierul Marcel Ciolacu a dat asigurări că nu vor exista creşteri de taxe anul acesta şi anul viitor, scrie Agerpres.



Acesta făcut precizările la finalul consultărilor pe care reprezentanţii Confederaţiei Patronale Concordia le-au avut, luni, la Palatul Victoria, cu premierul Marcel Ciolacu.



"În ce priveşte partea fiscală, da, este adevărat, se vorbeşte despre faptul că nu va exista mărire de taxe, nici anul acesta, nici anul viitor. Sperăm din toată inima ca promisiunile să fie respectate", a declarat Dan Şucu.



El a subliniat faptul că dialogul purtat cu guvernanţi începe să fie unul structurat, lucru aşteptat de mediul de afaceri.



"Din punctul nostru de vedere, primul pas pe care-l vedem, major, înainte, este faptul că domnul premier a promis că nu vor mai exista decizii luate de către guvernanţi fără ca să şi poată să consulte mediul de afaceri, iar acest lucru se întâmplă şi se întâmplă din ce în ce mai structurat. Astăzi am avut o discuţie de două ore cu domnia sa şi cu echipa dânsului. Noi, în Concordia, suntem 17 industrii, fiecare industrie a avut de discutat despre probleme specifice. Şi, din punctul nostru de vedere, am văzut că suntem ascultaţi şi începem să fim luaţi în seamă, ceea ce este, deja, un foarte mare pas înainte, că de 30 de ani solicităm lucru acesta şi de abia acum începe să se întâmple", a declarat Şucu.



În context, preşedintele Concordia a punctat că pentru confederaţia pe care o reprezintă procesul de digitalizare reprezintă un beneficiu, întrebat dacă s-a discutat despre măsuri precum e-Factura.



"Industriile pe care noi le reprezentăm nu au această problemă în mod special, nu avem neapărat în industriile noastre probleme de e-facturare, de cash. Pentru noi, digitalizarea este un beneficiu pentru societate pentru că ea va conduce într-un final la eliminarea a tot ce înseamnă partea de evaziune fiscală", a declarat Şucu.



La rândul său, Radu Burnete, director executiv al Confederaţiei Patronale Concordia, a precizat că în cadrul întâlnirii s-a discutat şi pe marginea planului pe 7 ani de reducere a deficitului pe care Guvernul urmează să-l negocieze cu Comisia Europeană.



"Ceea ce ne-a spus premierul este următorul lucru, că într-adevăr nu vor exista creşteri de taxe, că negociază cu Comisia Europeană, aşa cum ştiţi şi dumneavoastră, ca deficitul bugetar să fie redus într-un plan de şapte ani de zile, şi că după alegeri vom discuta cum arată acest plan. (...) Vă repet ce ne-a spus în privinţa tuturor taxelor, că nu planifică creşteri de taxe anul acesta", a declarat Burnete.



El a menţionat că discuţiile au vizat şi măsurile privind reducerea cheltuielilor bugetare avute în vedere de guvernanţi pentru reducerea deficitului bugetar.



"Astea sunt şi îngrijorările noastre când ne uităm la buget şi la execuţia bugetară. Răspunsul premierului a fost că, aşa cum a spus-o recent şi cum a spus-o şi domnul Marcel Boloş, se vor uita doar la reduceri de cheltuieli. Şi ce plănuiesc este să reducă cheltuielile într-o asemenea măsură încât presiunea de pe acest deficit să scadă, astfel încât să avem timp, la începutul anului viitor, spunea premierul, în primele şase luni ale anului viitor, că vom discuta ce facem în aceşti şapte ani şi cum reducem deficitul. (...) Planul guvernului este să reducă pe partea de cheltuieli, da, anul acesta şi anul viitor, şi în măsura în care există acest "Da" al Comisiei pe planul de şapte ani, după alegeri, cu siguranţă vor exista discuţii despre sistemul fiscal. Şi anul trecut am vorbit despre reducerea cheltuielilor şi lucrul acesta nu prea s-a întâmplat. Solicitarea noastră asta este, dacă vorbim despre reducerea cheltuielilor bugetare şi odată ce luăm nişte decizii, să nu le desfiinţăm treptat cu câte o OUG, cu câte un amendament în Parlament", a declarat Burnete.



Acesta s-a pronunţat şi cu privire la scăderea pragului de impozitare la microîntreprinderi.



"La microîntreprinderi ştiţi bine că acolo e obligaţie pe care România şi-a asumat-o prin PNRR. Comisia insistă să ne respectăm obligaţiile, noi am spus de la bun început că o astfel de reducere a pragului sau astfel de măsuri trebuie făcute cu un orizont larg de timp, nu peste noapte", a declarat Burnete.



Totodată, el a menţionat că reprezentanţii Concordia au reiterat faptul că, în privinţa impozitării, cota unică este ceea ce România are nevoie încă pentru un deceniu, cel puţin, întrebat despre tema impozitării progresive.



"Da, am ridicat tema asta, premierul ne-a spus că nu este neapărat împotriva cotei unice, dar că este un premier social-democrat, deci impozitarea progresivă este mereu pe agenda acestui partid, dar, că, aşa cum l-aţi auzit spunând de atâtea ori, nu există în planul guvernului sau al domniei sale modificări majore ale legislaţiei fiscale", a declarat Burnete.



El a subliniat că măsurile fiscale anunţate în planul de digitalizare trebuie să producă efecte, printre altele şi un efect de reducere a gap-ului de TVA.



"Am transmis şi acest mesaj Ministerului de Finanţe, că mediul de afaceri nu e împotriva e-tva sau e-transport sau tuturor acestor digitalizări. Tot ce ne dorim e ca ele să nu pună o povară suplimentară pe mediul de afaceri şi să vedem că produc efecte, adică să vedem că gap-ul de TVA se micşorează. E un lucru pe care l-am discutat cu premierul astăzi, e inimaginabil ca România să poată adera la OCDE, cum ne propunem, în 2026, cu un gap de TVA de 30%. Deci, aici, clar, trebuie luate măsuri", a declarat Burnete.

