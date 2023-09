Ciolacu neagă austeritatea: Eu am văzut în actul normativ că o sa crească salariile

„Am așteptat și am vorbit despre așa-zisa austeritate, dar eu am văzut în actul normativ că o să crească salariile și nu e nicio austeritate. Am explicat de fiecare dată că România a învățat din fosta criză, când s-a făcut o greșeală majoră, tăind salariile la români. Într-adevăr, unii care au salarii foarte mari, din punctul meu de vedere, în sistemul bugetar, nu pot beneficia și de vouchere de vacanță, la fel ca cei 1,6 milioane de români care au salariul minim pe economie, dar n-am văzut nimic de austeritate”, a declarat premierul.

PSD: Angajarea răspunderii Guvernului înseamnă reforme și responsabilitate, nu austeritate!

Partidul Social Democrat a emis și o informare, marți dimineață, prin care explică, la fel ca premierul, că de fapt măsurile fiscale nu sunt de austeritate.

'Angajarea răspunderii Guvernului înseamnă reforme și responsabilitate, nu austeritate!



Este un semnal bun că de ieri avem un acord clar în Coaliție în privința angajării răspunderii guvernamentale. Românii așteaptă să corectăm o serie de nedreptăți care s-au tot perpetuat.



Reducerea cheltuielilor publice, combaterea evaziunii și eliminarea unor privilegii fiscale nu înseamnă austeritate pentru România, ci garanția că statul rămâne pe drumul creșterii economice. Spre deosebire de alte perioade, în guvernările PSD nu s-au tăiat salarii, nu au scăzut pensiile, ba din contră, am ținut mereu cu românii. Nu vom face decât să modelăm sistemul de pensii, sistemul fiscal și pe cel salarial după principii mai corecte.



Am văzut că ieri s-a vorbit și despre linii roșii în Coaliție. Dacă tot vorbim de ele, eu spun că adevărata linie roșie care contează este să nu facem rău României și românilor, neluând măsurile care trebuie luate pentru a reduce deficitul bugetar. Cred că oamenii sunt sătui până peste cap de vorbe și mai ales de lideri politici puși pe harță, care se bat cu pumnul în piept că trebuie să fie duri cu PSD.



Le reamintesc că, cea mai importantă bătălie pe care o dăm în această perioadă este la Bruxelles. Acolo avem negocieri grele și complexe pentru reducerea deficitului bugetar, fără să ni se impună să creștem taxe care să-i afecteze pe cei mai vulnerabili. PSD și PNL trebuie să joace într-o singură echipă în acest meci, pentru că e vorba de un interes mai larg, care este național. Aici am avea nevoie să fim mai fermi, în negocierile cu instituțiile europene, nu în fața reflectoarelor.



Sunt convins că dacă stăm la masa discuțiilor și suntem mai cerebrali, vom găsi și soluțiile politice și pe cele economice care să pună românii pe primul loc. - Secretarul general al PSD Paul Stănescu', se arată într-o postare PSD de pe pagina de Facebook a partidului.

