Ciolacu ia lecții de limba engleză: Am avut rețineri în relațiile internaționale. Nu mă simțeam confortabil

Prezent la un interviu alături de Andreea Esca, Marcel Ciolacu a declarat marți, la Știrile Pro TV, întrebat ce îi lipsește pentru funcția de președinte, că a avut rețineri în relațiile externe, dezvăluind în acest context că are un profesor de engleză.

„E lupta fiecăruia cu el ca să fie mai bun. Nu este o rușine”, a subliniat liderul PSD.

„Am avut rețineri în relațiile externe. Nu mă simțeam confortabil și din cauza limbii. Și acum am profesor de engleză. E lupta fiecăruia cu el ca să fie mai bun. Nu este o rușine. Nu îmi este rușine să spun că am profesor de economie. Vă pot spune lucruri făcute într-un an de zile pe care eu credeam că nu voi reuși”, a spus Ciolacu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News