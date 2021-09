Ciolacu, după ce Dragnea a anunțat noul partid: Când o să fiu FRÂNĂ în viitorul PSD...

Preşedintele filialei judeţene PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, vineri, că se consideră un prieten al lui Liviu Dragnea, dar că nu l-ar urma pe acesta în cazul în care fostul lider social-democrat ar înfiinţa sau ar susţine o nouă formaţiune politică.



"Cred că e prematur să ne pronunţăm atâta timp cât nu avem o situaţie legală, certă despre care să putem discuta. Mă îndoiesc de faptul că în momentul acesta în România există vreo posibilitate certă de a aduce pe scena politică un partid nou care să câştige alegeri sau care să obţină un scor semnificativ. Mă consider şi acum un prieten de-al său. (...) Eu sunt un om cu convingeri de stânga, sunt ataşat de Partidul Social Democrat şi care este soarta PSD din punct de vedere politic, aceeaşi va fi şi soarta mea din punct de vedere politic", a declarat, pentru Agerpres, Dumitru Buzatu.

Reacția lui Marcel Ciolacu





În ultimele zile, reprezentanţi din conducerea PSD au spus că nu consideră potrivită înfiinţarea unui partid susţinut de Liviu Dragnea.



"Eu nu o să îmi fac partid politic după ce nu o să mai fiu preşedintele PSD şi mi se pare şi corect ca la un moment dat să nu mai fiu preşedintele PSD. Mai mult, o să am maturitatea de pleca când eu o să fiu o frână în viitorul PSD", a spus preşedintele partidului, Marcel Ciolacu, întrebat într-o conferinţă de presă ce părere are despre faptul că Liviu Dragnea a anunţat că va sprijini un nou partid.



Fostul preşedinte al PSD Liviu Dragnea a anunţat că va sprijini "cu toată experienţa" un partid nou-înfiinţat, Alianţa pentru Patrie, care are ca obiectiv "bunăstarea românilor" şi este animat de "patriotism economic". El a susţinut că această formaţiune politică nu va fi naţionalistă şi nu este un partid "făcut degeaba".

Ce partid își face Liviu Dragnea

”ALIANȚA PENTRU PATRIE este un partid naţional care sustine patria, familia, identitatea și mândria națională, bunăstarea fiecărui român și valorile istorice tradiționale, culturale, morale și religioase ale poporului român.

ALIANȚA PENTRU PATRIE se adresează, prin întreaga sa activitate politică, tuturor categoriilor sociale, cetăţenilor, care sunt mândri că sunt români și care vor să se implice în salvarea și redobândirea independenței națiunii noastre, prin unirea ideilor, energiilor, aspirațiilor și competențelor în jurul și în slujba valorilor în care credem împreună”, se arată pe site-ul oficial al partidului înființat de Liviu Dragnea.