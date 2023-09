Ciolacu demontează teoria dronelor care ar fi lovit teritoriul României

Premierul Marcel Ciolacu a declarat marţi că nu se confirmă informaţiile referitoare la dronele care ar fi căzut pe teritoriul României.

'În acest moment, nu se confirmă această informaţie. Eu am informaţiile de la ministrul Apărării. În acest moment nu se confirmă această informaţie', a arătat Ciolacu, într-o declaraţie acordată presei.

Teritoriul României nu a fost lovit de drone ruse în atacul aerian din cursul nopţii asupra unui port ucrainean de pe malul celălalt al Dunării, a afirmat luni, la Berlin, ministrul de externe român, Luminiţa Odobescu, transmite Reuters.

Evident, există un risc, întrucât ce s-a întâmplat acolo este foarte aproape de frontierele noastre, a declarat Odobescu jurnaliştilor în marja unei vizite la Berlin.

Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a spus luni că ţara sa deţine probe fotografice ce arată că drone ruse au lovit teritoriul României în timpul unui atac cu drone asupra infrastructurii dintr-un port ucrainean de la Dunăre.

Kievul a transmis ieri că o dronă rusească fabricată în Iran a căzut și s-a detonat pe teritoriul României, în timpul unei lovituri de noapte asupra portului ucrainean Izmail.

#WW3 – #Romania air defense issued an air raid alert during yesterday nights Russian bombing on the #Danube Delta Port of #Reni, #Ukraine.



40 airstrikes on the Reni port have been reported.



???? show a Russian rocket was supposed to fall on Romanian territory. #NATO #BREAKING pic.twitter.com/owL7ww5M3P