Ciolacu, atac la Ciucă și Iohannis: Pe mine, mama m-a luat de mână și m-a dus la școală

"A fost un mandat complicat, cu foarte multe provocări. Vreau să fiu foarte clar, în această Coaliție de guvernare am reușit, cu respect, să țin Guvernul cumva deoparte de campaniile electorale, de scandaluri, n-am auzit de acte de corupție în Guvern, n-am auzit de când există această Coaliție. Am menținut, totuși, un echilibru macro-economic, o perspectivă de creștere economică de, repet, 3,4, cu o scădere a inflației, am avut un dialog foarte bun cu Comisia, cu foarte multe realizări în zona externă.

Am plecat de la un deficit de 6,8, de la inflație cu două cifre. Deci, nu a fost o perioadă foarte ușoară. Dar se poate și mai bine.

Și oamenii doresc mai bine, și românii își doresc mai bine. Eu zic că această Coaliție a făcut față. Am făcut o regulă cu domnul președinte al Partidului Național Liberal, miniștrii să nu atace celălalt partid.

E o regulă de bun simț (...). Vă aduc aminte cum se guverna cu USR și PNL, după o lună de zile? Vă aduc aminte că miniștrii se trăgeau de fes?

Vă aduc aminte câte tâmpenii s-au făcut în 8 luni de zile de guvernare PNL-USR și de abordarea respectivă? Eu cred că românii sesizează o schimbare de abordare", declară Marcel Ciolacu.

Cu onoare... și fără onoare

"Cu domnul Nicolae Ciucă ați avut o discuție după afirmația dumneavoastră că onoarea nu stă pe panouri? Ce v-ați spus atunci? V-ați vedea în turul 2 cu domnul Nicolae Ciucă?", a întrebat reporterul.

"Păi ce, am mințit cu ceva? Nu, nu. Iertați-mă. Nu, am avut discuții cu domnul Nicolae, nu mi-a reproșat nimic. Dar n-am mințit cu nimic. Cumva onoarea stă pe panouri? Nu. Onoarea e viața reală. Și e constantă. Nu poți să fii o dată cu onoare și o dată fără onoare. Trebuie să ai onoare mereu", răspunde Marcel Ciolacu.

Inquam Photos / Octav Ganea

"Aș avea o întrebare, dacă îmi permiteți, domnule prim-ministru. Ați văzut cu siguranță imaginile de la summit-ul NATO în care președintele Klaus Iohannis l-a luat alături de el pe Nicolae Ciucă și l-a prezentat mai multor lideri din NATO. Cum vedeți aceste imagini? Credeți că președintele Klaus Iohannis încearcă să-l ajute cumva pe Nicolae Ciucă în campania electorală? De ce credeți că l-a luat pe Nicolae Ciucă alături de el și l-a prezentat unor lideri din NATO?", a mai întrebat un reporter.

"Întrebați pe domnul președinte. Vi s-a părut că 10 ani de zile domnul președinte Klaus Iohannis a fost un președinte independent? Vi s-a părut că domnul Klaus Iohannis 10 ani de zile a fost un președinte apolitic?

Vi s-a părut că domnul Klaus Iohannis nu s-a implicat în viața politică și în campaniile electorale alături de Partidul Național Liberal?", subliniază Marcel Ciolacu.

"Asta a făcut atunci când l-a luat pe Nicolae Ciucă și l-a introdus în cercurile înalte din NATO?", întreabă reporterul.

"Nu, nu, eu vorbeam de cei 10 ani de zile.

Vi s-a părut că domnul Klaus Iohannis nu s-a implicat în campaniile Partidului Național Liberal? Domnul președinte Klaus Iohannis n-a atacat Partidul Social-Democrat, și, implicit, pe mine personal? Dumneavoastră aveți alte așteptări pe sfârșit de mandat? Eu nu am.

Pe mine, de exemplu, mama, Dumnezeu s-o ierte, știu că în clasa I m-a luat de mână și m-a dus la școală. Mulțumesc mult!", conchide Marcel Ciolacu.

