Ciolacu: Așa a fost politica actualului președinte. Nu poate să-mi spună cineva că e o întâmplare

Marcel Ciolacu se declară mândru de colaborarea din interiorul partidului, subliniind că au reușit să identifice ce este cu adevărat important în politică și să se concentreze pe ceea ce îi unește: realizările pozitive, performanța și curajul de a lua decizii dificile în timpul guvernării, în ciuda unor momente extrem de complicate pentru România.

„Sunt foarte mândru că am reușit cu nea Paul, Marian, cu Robert, cu Daniel, cu Sorin, cu Gabi, cu toții, să vedem ce este important în politică și să vedem mai ales ce ne unește. Ne unesc lucrurile bune pe care le facem, ne unește performanța, nu avem frică de decizie, ne asumăm guvernarea în momentele cele mai complicate ale României și se pot spune multe lucruri rele despre mine, dar cu certitudine cred că am avut unul dintre cele mai provocatoare mandate de prim-ministru.

Câte s-au întâmplat într-un an de zile, cred că nu s-au întâmplat în 10 ani de zile, la 10 prim-miniștri, fiindcă așa a fost politica actualului președinte, să rotim prim-miniștrii la un an de zile fiindcă nu poate să-mi spună cineva că e o întâmplare. Am fi avut o întâmplare dacă aveam o excepție de un prim-ministru schimbat la un an de zile, dar când ai 10, deja, cel puțin mie, nu mi se pare o întâmplare.", a spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu consideră că atât Daniel Băluță, cât și Robert Negoiță sunt cei mai eficienți primari din București și din România. Premierul a subliniat că gestionarea datoriilor și administrarea Bucureștiului reprezintă provocări extrem de dificile, iar cei doi primari au reușit să le gestioneze cu succes din punctul său de vedere.

„Și Daniel, și Robert sunt cei mai performanți primari din București, dar nu numai atât. Sunt cei mai performanți primari, din punctul meu de vedere, din România pentru că e foarte greu să gestionezi datorii, să gestionezi Bucureștiul, e foarte greu să gestionezi un sector cum este Sectorul 3, de peste 560.000 de locuitori.”, a spus Marcel Ciolacu.

Miercuri, președintele PSD Sector 3, Marian Neacșu, a venit cu propunerea ca primarul Robert Negoiță să preia conducerea organizației.

„Vom face un act de dreptate, pentru că nu putem să îl văduvim pe Robert de acelaşi statut pe care îl are Daniel (Băluţă - n.r.)”, a spus Marian Neacşu.

Propunerea a fost făcută la începutul conferinţei. La eveniment au participat Marcel Ciolacu, liderul PSD și premierul României, Robert Negoiță, alături de alți membri importanți ai partidului cum ar fi Adrian Câciu, Rareș Hopincă, Daniel Băluță și Petre Florin Manole.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News