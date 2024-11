Ciolacu a vorbit cu Trump. Ce s-a decis despre România și războiul de la graniță

În cadrul discuției, Marcel Ciolacu i-a transmis felicitări pentru „victoria istorică” și a subliniat angajamentul său ferm pentru dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre România și SUA.

„Am avut o conversație telefonică foarte bună cu președintele ales al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. I-am transmis felicitări pentru victoria istorică și i-am spus că sunt întru totul dedicat dezvoltării Parteneriatului nostru Strategic. Președintele ales Donald Trump a dorit să transmit din partea domniei sale cele mai bune urări poporului român! Împărtășesc viziunea pragmatică a președintelui Trump. De aceea, i-am spus că îmi doresc ca Statele Unite să devină principalul investitor și partener comercial al României din afara Uniunii Europene.

De asemenea, i-am transmis președintelui Trump că am făcut pași semnificativi pentru a răspunde apelului său privind creșterea bugetului militar la 2.5%. Acest lucru demonstrează angajamentul nostru nu doar față de apărarea și securitatea României, ci și față de legăturile noastre transatlantice.

Sunt convins că, sub administrația Trump, Parteneriatul Strategic cu SUA va trece la un nou nivel astfel încât să aducem marele capital american în economia românească, dar și în modernizarea armatei și dezvoltarea industriei naționale de armament”, a zis Marcel Ciolacu.

