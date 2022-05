Ciolacu a adus noi critici Consiliului Concurenței: Sunt instituții ale statului care au avut reacții total întârziate

Invitat fiind la emisiunea Subiectiv, la Antena 3, Marcel Ciolacu a criticat Consiliul Concurenței precizând că sunt instituții întârziate.

„Nu e prima dată când am ieșit și am spus că în anumite instituții ale statului reacțiile au fost total întârziate. Mie mi s-a spus că aceste anchete durează între șase luni și un an de zile. Cu alte cuvinte nu contează cât sărăcește România că nouă ne trebuie mai mult timp să facem anchetă.

Cred că este timpul să venim în Parlament și să modificăm legislația, mai ales pe anumite instituții unde nu a existat eficiența pe care o așteptăm cu toții. Inclusiv la Consiliul Concurenței. Am început discuțiile. Draftul va exista cât de curând. Mai există și alte instituții care trebuie aduse în timp real și la eficiența pe care ne-o dorim acum.

Părerea mea și a colegilor mei, și văd că și coaliția este de aceeași părere, e că nu trebuie să mai existe funcții în România fără mandat. Există anumite instituții care nu au un mandat delimitat. Am văzut ce s-a întâmplat în Rusia când nu a existat mandat sau un dictator a schimbat legislația pentru a avea cât mai multe mandate și unde am ajuns. Cred că toți șefii de instituții ar trebui să aibă un mandat. Sper ca anul acesta să schimbăm legea”, a spus, la Antena 3, Marcel Ciolacu.

3000 lei. Ciolacu, contactat de DC News, a spus că nu s-a referit la venitul pe familie, ci salariu pentru o persoană

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a fost prezent la emisiunea Subiectiv, la Antena 3, unde a vorbit despre venitul pe care o familie din România ar trebui să-l aibă pentru a se descurca:

„Cred că o familie ar trebui să aibă un venit de peste 3.000 de lei, în acest moment, minimul pentru supraviețuire“, a spus, la Antena 3, Marcel Ciolacu.

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a insistat cu o întrebare: „Credeți că poate să se descurce cu 3.000 de lei?“

„Ce este cel mai grav e că noi suntem penultimul stat în riscul de sărăcie, cu 36%“, a adăugat Marcel Ciolacu.

„3.000 de lei pentru o familie ați spus. Ce se întâmplă cu familia aia după ce dispare protecția aia pe facturile la energie din anul ăsta, pentru că nu vor funcționa la nesfârșit aceste protecții?“, a completat Răzvan Dumitrescu.

Contactat de DC News, președintele PSD ne-a spus că nu s-a referit că o familie poate trăi cu suma totală de 3000 lei, așa cum a preluat presa, ci că se poate trăi „aproape decent” cu un salariu de 3.000 lei de persoană (citește mai mult AICI).

