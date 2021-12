"Am aşa o teorie, o idee. Că lovitura fatală lui Ceauşescu i-a dat-o un dispozitiv, un aparat, şi anume videocasetofonul. Erau atât de răspândite, costau 15-20.000 lei cele mai proaste. Erau reţele de distribuit filme, muzică. Eu aveam programe de ştiri înregistrate, de la BBC, şi vedeam ce se mai întâmplă în lume.

Ori când tu ai rafturile goale şi vezi cum trăieşte occidentalul...", a punctat Val Vâlcu în emisiunea Nod în Papură.

Alfred Bulai, replică. Amintire de la practică

"Da, a fost şi ăsta un instrument. În anul doi am făcut practică pe ştrandul Tineretului. Acolo dădea unul legal filme la videocasetofon. Era o zonă de legalitate. Acolo am văzut Istoria Lumii, al lui Mel Brooks la un televizor din ăsta mic", a replicat Alfred Bulai.

"Airplane, am văzut tot acolo la ştrand şi eu. Am râs de m-am prăpădit, am căzut de pe scaun. Pitiş, marele artist, la Casa de Cultură de pe Eminescu dădea concerte Pink Floyd tot pe video, şi mai făcea şi discuţii înainte. Video-urile erau mai pe şest, aşa. La hotel Bucureşti, care acum e Yaki, am văzut filmul cu Abba", a mai spus Vâlcu.

Lecţie pentru politicienii de azi

"Problema a fost următoarea. El a liberalizat real şi s-a prins că această liberalizare i-a creat pe plan internaţional cariera politică. Ăsta era un adevăr. Era dat exemplu, americanii au investit bani. Dar această deschidere i-a jucat feste, pentru că nu se mai putea opri. Iar nebunia lui, să plătească datoria, a făcut să scadă nivelul de trai. Erau aberaţii. După ce trăieşti şi cumperi Kent de la debit şi ajungi în anii '80 să faci rost pe sub mână de BT (n.r. ţigări bulgăreşti)... Nu mai găseai ţigări cu filtru în anii '80. Dacă trăieşti epocile astea, e greu să te mai opreşti. Profesorii mei din facultate, când erau tineri în anii '60, au fost bursieri la mari universităţi, în America, în Anglia. În anii '80 nu mai mergea nimeni nicăieri. E foarte greu! Când opreşti ritmul dezvoltării e mai greu decât atunci când o duci rău", a continuat sociologul Bulai, care a menţionat şi o lecţie pe care politicienii din ziua de azi ar trebui să o înveţe. .

"Mai e o chestiune care e de învăţătură pentru politicienii de azi. Comuniştii s-au înconjurat, şi le-a plăcut asta, de oameni care i-au aplaudat, de yesmani. Atunci sigur că pierzi contactul cu realitatea, eşti tot mai depărtat", a concluzionat Alfred Bulai.

