Cine este noul prim-ministru în Niger în urma loviturii de stat / Foto

'Domnul (Ali Mahaman) Lamine Zeine este numit prim-ministru', a anunţat colonelul-maior Amadou Abdramane. De la venirea la putere, fostul preşedinte Mamadou Tandja l-a numit în 2001 şef de cabinet pe Ali Mahaman Lamine Zeine, apoi ministru de Finanţe în 2002 pentru a remedia o situaţie economică şi financiară haotică.

L' économiste et ex ministre des Finances, Ali Mahaman Lamine Zeine, nommé #PremierMinistre de #Transition. A 58 ans, il est actuellement le Représentant de la #BAD à Ndjamena, après avoir servi la meme institution et au meme titre en Côte d'ivoire et au Gabon pic.twitter.com/j5BY9mvTu4