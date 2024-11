Cine este Mihaela Neagu, femeia misterioasă care l-a susținut din primul rând pe Marcel Ciolacu. A fost abandonată la 6 luni. De copil, lucra câmpul: ”Eram săraci”

Din PSD, pare că nimeni nu o cunoaște și nu știe de ce și cum s-a aflat acolo, în mijlocul liderilor social-democrați, în primul rând. Presa scrie în termeni peiorativi despre ea, ridicând problema: cum a ajuns o benzinară să facă afaceri de 350 de milioane de euro cu statul.

Mihaela Neagu a fost, recent, invitata lui Mihai Morar, în podcastul Fain și Simplu. Aceasta a recunoscut direct tot ceea ce pare o controversă, precum profitul de anul trecut și primul loc de muncă. Anul trecut a avut un profit de 15 milioane de euro, în total, pe toate companiile, fiind cel mai profitabil de până acum. ”Nu mă opresc nici pentru un leu, nici pentru 100 de milioane de euro, nu banii mă mână în această luptă. Vin din Bărăgan, dintr-un sat unde am fost abandonată la șase luni, crescută de bunicii mamei. Asta este povestea, una simplă, a unui copil de la țară. Viața a plecat de la țară, nu de la oraș. În afaceri am plecat de la 19 ani” a spus, pe scurt Mihaela Neagu, pentru Mihai Morar. Și-a crescut copiii singură: ”Soțul meu nu dorea să plecăm de la țară, să dăm copiii la liceu, la București, nici să evoluăm mai mult. El a rămas pe loc”. Pentru afacerea cu zahăr, a plătit 8,5 milioane de euro pe fabrica de la Bod: ”Atât a fost. Cred că am negociat patru sau cinci zile, de la 9 dimineața până la 3 noaptea”. Doi ani mai târziu, a cumpărat o altă fabrică, de la Luduș. Dacă cea de la Bod este în conservare, cea de la Luduș este funcțională.

Mihaela Neagu este singura femeie proprietar a unei fabrici de zahăr din Europa. A relansat producția de zahăr în România.

”La începutul anului 2023, am preluat de la francezi Fabrica de Zahăr Luduș, de la o multinațională care timp de 10 ani a funcționat, în cifre raportate, pe minus. Doar eforturile susținute, munca continuă - uneori zi și noapte - a unei echipe mici dar dedicate, investițiile continue, fermierii români care au cultivat sfeclă de zahăr și au fost alături de noi, au făcut ca în primul an de activitate sǎ înregistrăm profit la Luduș, arătând încă o dată cum tratează unele multinaționale românii. Mi-aș dori ca presa, atunci când calculează cifra de afaceri și profitul firmelor mele, sǎ țină cont de munca depusă, de oameni și de eforturi, de faptul cǎ peste 50% din ce generăm la nivel de cifre provine din operațiuni private, care nu au nicio legătură cu ce se vehiculează” a scris ea, pe Facebook, în urma articolelor de presă.

Revenind la podcast, afirmă despre sine că simte că are o protecție divină: ”Tot ce mi-am pus în cap am reușit, sunt extrem de ambițioasă și harnică, așa am fost din copilărie și cred că undeva, acolo sus, cineva mă iubește”.

”Părinții mei au divorțat și n-au mai vrut să știe de mine”

”Sunt născută la București, abandonată de la șase luni, crescută de bunicii mamei. Am o poveste de viață personală ca a oricărui copil de la țară, cu multe provocări, dar mereu mi-a plăcut să citesc și să învăț. Ăsta mi-a fost ajutorul în viață, principalul meu ajutor acesta a fost: am studiat, am citit foarte mult, mi-am dorit să reușesc. Vin dintr-un sat din Bărăgan, de 300 de locuitori, cu o școală micuță, până la clasa a VIII-a. Apoi am făcut naveta cu trenul încă patru localități ca să merg la liceu” a spus Mihaela Neagu, lămurind: ”Părinții mei au divorțat și n-au mai vrut să știe de mine”.

De la 10 ani a învățat să se gospodărească singură: ”De aici legătura mea cu agricultura și cu pământul”. ”Pentru mine, satul, pământul, agricultura sunt lucruri cu care am crescut și care m-au ajutat să supraviețuiesc. Eram săraci. Spărgeam lemne, dădeam la rațe. Știu ce se întâmplă într-o gospodărie, adică eu nu pot să uit. Mergeam la câmp, aveam de săpat, de udat, mâncam doar ce produceam noi” mai spune aceasta: ”Inclusiv săpun făceam acasă”.

captură Fain și Simplu

Bunicii săi umblau pe la toți profesorii din sat să facă meditații, să învețe să citească. Fiind în vârstă, voiau să se asigure că o lasă cu un rost în viață. Ea visa să fie avocat.

A mers la Lehliu Gară la liceu. ”Am început să lucrez din perioada liceului. Venise revoluția, pensiile bunicilor erau foarte mici, nu mai valorau nimic, nu mai puteam nici să mă duc la liceu. M-am angajat la o stație peco, unde am muncit 3 ani”.

Cum a început afacerile

”Se făcea un cartier nou de case și toată lumea mergea să cumpere materiale de construcții de foarte departe. M-am gândit să nu-mi cumpăr loc de casă, ci un teren pe care să deschid un depozit de materiale de construcții și un magazin alimentar. Asta am făcut în anul 2000. De aici am plecat” a spus Mihaela Neagu, care-și amintește că, timp de 10 ani, a evoluat foarte mult, apoi a început să meargă la licitații la primării. Tot ea spune că a ajuns să cumpere 300 și ceva de hectare de teren agricol, cultivând grâu, porumb: ”Avem și o mică fermă acolo”.

”Mai bine decât m-au crescut bunicii mei nu mă putea creștea nimeni. Și-au vândut verighetele ca să fac meditații” afirmă Mihaela Neagu. Ea și-a cunoscut tatăl la 14 ani, când a vrut să-l roage să-i facă mutație la București. A refuzat-o. Mamei sale, care o vizita când lua premii, i-a cumpărat mai târziu casă. Despre activitatea din benzinărie, spune că era un job bine plătit din care a învățat foarte multe.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News