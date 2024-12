Cine e Aura Șova, noua voce a României. Interpretarea din marea finală Vocea României 2024 (VIDEO)

Pe lângă cariera sa muzicală, Aura este arhitectă și deține un doctorat de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București. De asemenea, este vocalista trupei Cortex.

Aura este activă pe rețelele sociale, unde își împărtășește parcursul artistic și proiectele personale.

În finala "Vocea României", a interpretat piesa "It's All Coming Back to Me Now".

De asemenea, a cântat alături de Marius Manole melodia "Vai, sărmană turturică".

Cum a primit Aura Șova vestea că e noua voce a României

”Eu eram atât de pregătită în orice moment să nu fiu eu și ... eram împăcată, așa, cu gândul. Dar când mi-am auzit numele, am simțit așa în spatele capului cum mi s-a strâns tot ... și am început să tremur și nu prea am conștientizat. Vă zic sincer, e foarte, foarte șocant”, a spus Aura, într-un interviu acordat Pro TV imediat după concurs.

”Așa este, știm cumva istoric, pentru că Tudor cucerește tot, într-adevăr. Să știți că nu doar ăsta a fost motivul pentru care l-am ales pe Tudor, eu și întreaga familie l-am apreciat pe el ca artist, ca om. Mereu am ascultat și Vama, Vama Veche, toate melodiile lor, eu le știu toate versurile. Și m-am gândit că aș rezona foarte bine uman cu el și că am putea să ne înțelegem foarte bine și pe planul ăsta, profesional. Nu m-am gândit că mă duc la el ca să iau trofeul. M-am gândit că mă duc la el pentru că voiam să colaborez cu el, voiam să-l cunosc.”

