Alin Bucur, investitor în litoralul românesc, a revenit la DC News cu noi detalii despre blocajul care-l ține pe loc în dezvoltarea a ceea ce se vrea cea mai spectaculoasă plajă din Mamaia. Omul de afaceri suspectează mai multe interese, de unde și controalele repetate și abuzive (potrivit spuselor lui) dar și reproșurile care i se fac din partea noii conduceri a instituției responsabile cu monitorizarea lucrărilor.

Alin Bucur: Uneori planul de acasă nu se potrivește mereu... Vă dau un exemplu, la o piscină am mai făcut o scară în plus.

Val Vâlcu: Păi stați, dom'le, în plus e mai bine, are lumea pe unde să iasă...

Alin Bucur: Nu știu dacă e mai bine sau nu. Dar legea îți dă voie să vii cu o dispoziție de șantier, să vii cu o reautorizare...

Val Vâlcu: Stați că intrăm în zona ridicolului. (...) Să ai o ieșire în plus, un acces în plus pe unde lumea să intre și să iasă e mai bine decât să ai una în minus, să se înghesuie trei pe o scăriță. Adică, faza asta cu să ai un număr de scări... adică... sensul legii este confortul și siguranța utilizatorului. Ori dacă pui o scară de acces în plus - asta n-ar trebui să supere pe nimeni. E o cheltuială în plus pentru constructor!

Alin Bucur: Pe lângă asta, sunt construcții ușoare, construcții demontabile, adică alea nu vor fi permanente. La altă piscină mi-au zis că în loc de 19 metri am avut 18 metri.

Val Vâlcu: Adică sunt supărați că-i mai mică piscina și intră mai puțini oameni în ea.

Alin Bucur: Păi haideți să vă spun de ce. Era într-o zi de marți, am comandat materialele de care aveam nevoie și le-am spus că mai durează o săptămână. Și atunci am decis că decât să pierd o săptămână în loc de 19 metri fac 18, că nu este o mare tragedie. Mergem la Primărie, depunem o dispoziție de șantier... legea permite aceste lucruri!

Val Vâlcu: E haios! E absurd! Deci unul face o construcție provizorie. Are voie să facă de 19 m, el o face de 18 m, deci e paguba lui. Dincolo cheltuie mai mult cu o scară în plus - vine și găsește pricină că are o scară în plus. Aici, unde capacitatea piscinei e mai mică - deci, clar, paguba constructorului/utilizatorului - tot statul e nemulțumit! Caută aceste pricini sau aplică mecanic niște dispoziții legale... Are sens să nu faci un stâlp de rezistență de 60 cm și să-l faci de 50 cm - acolo da, trebuie să fii extrem de riguros - dar la o construcție din asta temporară, la o piscină...

Alin Bucur: În loc să găsim soluții căutăm motive întotdeauna. Știți cât de simplu e?

Recent, Alin Bucur a obținut o victorie de etapă, după ce Tribunalul Constanța a dat „undă verde“ pentru piscina de pe Plaja Caelia, asta după ce judecătorii au respins cererea de suspendare a autorizației de construcție. Anterior, Asociația Verde Urban a solicitat Tribunalului să suspende executarea Autorizației de construire Nr. 241/19.03.2024. Judecătorii au ajuns la concluzia că cererea de suspendare a autorizației de construire a piscinei este nefondată.

