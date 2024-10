Chirieac a spus pe cine ar vrea să vadă în funcția de președinte al României

VEZI ȘI: Sebastian Burduja, decizie privind referendumul lui Nicușor Dan

Analistul politic Bogdan Chirieac și-a exprimat susținerea față de Sebastian Burduja, sugerând că ar dori să-l vadă pe acesta în funcția de președinte al României. Într-un interviu la DC News, Bogdan Chirieac a declarat: „Sper ca, în timpul vieții mele, dacă mai rămâneți în politică, să vă văd președintele României”. Replica sa a atras imediat o reacție din partea lui Sebastian Burduja, actualul ministru al Energiei și președinte PNL București.

"Sper ca, în timpul vieții mele, dacă mai rămâneți în politică, să vă văd președintele României”, a zis Bogdan Chirieac.

"O să-mi faceți o grămadă de prieteni cu ce ați zis... așa-i în politică”, a replicat Sebastian Burduja.

"Apropo de prieteni. Nicolae Ciucă, președintele partidului din care faceți parte, a zis că dacă ar fi avut buletin de București, l-ar fi votat pe Nicușor Dan. Eu v-am votat pe dumneavoastră la Primăria București, să știți”, a zis Bogdan Chirieac.

Foto: Crișan Andreescu

"Am văzut, dar suntem înaintea unor alegeri prezidențiale și pot să înțeleg că primarul Capitalei poate avea un capital electoral. Eu am conștiința împăcată. Am făcut tot ce a trebuit, mi-am făcut datoria față de partid. Când partidul a zis: „Du-te la București și asumă-ți o candidatură!”, m-am dus președinte la PNL București. Când partidul a zis să candidez, mi-am anunțat intenția de a candida. Când partidul a zis să nu mai candidez pentru că va fi un candidat comun, am respectat decizia partidului. Când partidul mi-a zis, cu 45 de zile înainte de alegeri, că trebuie să candidez, am făcut și asta”, a spus Sebastian Burduja.

"Pentru dumneavoastră era important votul tocmai pentru a vă promova pentru viitorul politicii. Sunteți un om educat, Stanford, Harvard, ASE, tot felul de rezultate. Votul pentru dumneavoastră era important pentru a promova și viitorul acestei țări”, a zis Bogdan Chirieac.

Sebastian Burduja s-a născut la 18 iunie 1985, în Bucureşti. A urmat Colegiul Naţional "Mihai Viteazul". Din 2008, este licenţiat în Ştiinţe Politice la Universitatea Stanford. În 2011 a absolvit un master în Politici Publice (bursier David Rubenstein) la Harvard Kennedy School of Government - Universitatea Harvard şi un master în Administrarea Afacerilor (bursier David Rubenstein) la Harvard Business School - Universitatea Harvard. În 2019 a devenit doctor în Economie şi Afaceri Internaţionale, în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti - Departamentul de Relaţii Economice Internaţionale, conform CV-ului publicat pe site-ul www.burduja.ro.



În perioada 2006-2007, a fost asistent de cercetare în evaluarea procesului de consolidare democratică şi formularea de recomandări pentru ţările din Europa şi Asia Centrală la Freeman Spogli Institute of Foreign Affairs (California, SUA). În 2007 a fost stagiar la Divizia Europa şi Asia Centrală în cadrul National Endowment for Democracy (Washington DC, SUA), iar în 2009, stagiar la Divizia pentru Mediu, Locuire şi Planificare Spaţială în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite (UNECE, Geneva). În 2010 a fost consultant (stagiar) în cadrul McKinsey & Company (Bucureşti), în timp ce între 2011 şi 2012 a fost consultant management strategic în cadrul Dalberg Global Development Advisors (Washington DC, SUA). A mai fost specialist în Dezvoltare Socială, Regiunea Europa şi Asia Centrală în cadrul Băncii Mondiale (2012-2015). Din 2017 până în 2019, a fost Managing Partner la RISE Consortium - Romania Investment Solutions Experts. În 2020 a fost membru în Consiliul de Administraţie al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM).



În intervalul 2009-2013, a fost preşedinte şi membru fondator al Ligii Studenţilor Români din Străinătate (LSRS).



A fost preşedinte şi membru fondator al Fundaţiei CAESAR - Centrul pentru Acces la Expertiza Studenţilor şi Absolvenţilor Români (2011-2015), potrivit http://www.cdep.ro.



În 2016, a pus bazele unei noi mişcări civice şi politice, Platforma Acţiunea Civică a Tinerilor (PACT). În 2019, PACT a fuzionat cu Partidul Naţional Liberal.



În perioada decembrie 2019 - decembrie 2020, a fost secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.



A fost ales deputat în circumscripţia electorală nr. 42 din Bucureşti, pe listele PNL, în urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020, conform http://www.cdep.ro. Este membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (a fost vicepreşedinte până în octombrie 2022) şi a fost membru al Comisiei pentru antreprenoriat şi turism (decembrie 2021 - iunie 2022) din cadrul Camerei Deputaţilor.



În perioada 4 aprilie 2022 - 2 mai 2022, a fost consilier onorific al prim-ministrului.



La 3 mai 2022, Sebastian-Ioan Burduja a fost numit ministru al Cercetării, Inovării şi Digitalizării, iar în perioada 30 septembrie 2022 - 2 octombrie 2022 a fost şi ministru interimar al Educaţiei.



Este autor al mai multor articole între care: "Lagging Behind: Romania's Democratic Quality under Neocommunist Governance, 1989-1996", în "Stanford Undergraduate Research Journal" (2007); "Dincolo de (dez)iluzii: Oportunităţi în lupta anticorupţie prin sectorul privat din România", în Dan Dungaciu, Vasile Iuga, Marius Stoian (eds.), "7 Teme Fundamentale pentru România" (2014); împreună cu Marcel Ionescu-Heroiu, Manuela Mot, "Coordination of Strategies and Programs for EU and State-Funded Investments in Romania's Infrastructure", World Bank (2015); "Triunghiul strategic al administraţiei publice româneşti", în "RO3D - România: Democraţie, Dezvoltare, Demnitate" (2015); "Reach Higher In Higher Education: What Can Romania Learn from the US Example?", în "Research & Education - Romanian Research and Education Models" (2017); "Romania's Regional Development at the Crossroads: Where to? Management Strategies" (2017).



De asemenea, a publicat cărţile "Între speranţă şi deziluzie. Democraţie şi anticorupţie în România postcomunistă" (2016, pe baza cercetărilor de la Stanford şi Harvard), "Planul pentru România. 7 revoluţii intelectuale pentru o ţară în care vrem să rămânem" (2020).

