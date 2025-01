Cele mai spectaculoase focuri de artificii din lume. Cum a fost întâmpinat 2025 în marile orașe - GALERIE VIDEO

Marile orașe din lume s-au întrecut și în acest an în spectacole de artificii și jocuri de lumini și lasere, la trecerea dintre ani.

Anul Nou 2025 a fost întâmpinat cu spectacole de artificii impresionante în marile orașe ale lumii, fiecare metropolă oferind un spectacol unic de lumini și culori pentru localnici și turiști.

Sydney, Australia

Sydney, cel mai mare oraș din Australia, a întâmpinat anul 2025 cu un spectaculos foc de artificii. Evenimentul a avut loc în zona portului, unde cerul a fost luminat de un uriaș spectacol pirotehnic, marcând începutul noului an. Focurile de artificii au fost realizate de We Are Warriors și au omagiat spiritul Barangaroo, o femeie pescar reprezentativă pentru oraș, evidențiind legătura profundă a femeilor Eora cu apele portului Sydney.

Magie în culori la Paris, Disneyland

Disneyland Paris a oferit și în acest an un spectacol de artificii de neuitat, transformând trecerea dintre ani într-un eveniment magic. Sub cerul nopții, castelul emblematic al Frumoasei din Pădurea Adormită a fost transformat într-un fundal feeric pentru un joc impresionant de lumini, culori și muzică.

Spectacolul intitulat „Disney Enchanted Fireworks” a combinat rafale spectaculoase de artificii cu proiecții animate pe fațada castelului, aducând la viață personaje îndrăgite din filmele Disney. Publicul s-a bucurat de o coregrafie perfect sincronizată, unde fiecare explozie de lumină părea să danseze pe notele melodiilor iconice.

Momentele culminante au fost marcate de un spectru de culori vibrante, care au luminat cerul deasupra parcului tematic, în timp ce mesajele de speranță și bucurie pentru noul an au rezonat prin boxe. Evenimentul s-a încheiat cu o explozie grandioasă de aur și argint, simbolizând o intrare triumfătoare în 2025. Disneyland Paris a demonstrat încă o dată că magia nu are limite, oferind vizitatorilor nu doar un spectacol de artificii, ci o experiență emoționantă care rămâne în suflet mult timp după ce ultimele scântei s-au stins.

Auckland, Noua Zeelandă

Auckland a marcat începutul anului 2025 cu un impresionant foc de artificii lansat de pe Sky Tower, iluminând cerul orașului și oferind privitorilor un spectacol memorabil.

Hong Kong

În Hong Kong, cerul a fost luminat de un spectacol de artificii sincronizat cu muzică, reflectându-se spectaculos pe apele portului Victoria și încântând miile de spectatori adunați pentru a celebra.

Londra, Regatul Unit

Londra a sărbătorit trecerea în 2025 cu un spectacol de artificii de-a lungul râului Tamisa, având ca punct central London Eye. Conceputul a fost unul special, fiind promovată diversitatea și multiculturalitatea capitalei Marii Britanii.

Spectacolul din acest an a fost o celebrare a figurilor marcante din Regatul Unit, a principalelor evenimente care au avut loc în 2024, dar și a London Eye, roata gigantă de observație din Londra aflată în Grădinile Jubilee de pe malul sudic al râului Tamisa, considerată un simbol al capitalei, care, în acest an, a împlinit 25 de ani de la amplasare.

New York City, SUA

În New York, tradiționala coborâre a mingii în Times Square a fost însoțită de un spectaculos foc de artificii, marcând începutul noului an în prezența a mii de participanți.

