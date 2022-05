Cele mai dăunătoare obiceiuri care îți distrug imunitatea. Cum să le elimini din viața ta

În fiecare zi, sistemul nostru imunitar ne apără în tăcere de invadatori, ne protejează de boli și chiar recunoaște și distruge celulele canceroase înainte ca acestea să poată crește. Pe de altă parte, atunci când sistemul nostru imunitar este hiperactiv și reacționează la substanțe inofensive, dezvoltăm alergii și boli autoimune. Toată lumea își dorește un sistem imunitar puternic și sănătos, iar în ultimii 2 ani, odată cu pandemia de Covid 19, importanța unui sistem imunitar care funcționează bine a devenit și mai evidentă.

Iată 3 obiceiuri nesănătoase care îți pun sistemul imunitar în primejdie:

Săritul peste orele de somn

Somnul este esențial pentru ca sistemul nostru imunitar să funcționeze optim. Cu toate acestea, numai în America, CDC indică că 1 din 3 adulți primește mai puțin decât cantitatea minimă recomandată de 7 ore de somn. Nu numai că lipsa somnului vă poate afecta capacitatea de a lupta împotriva infecțiilor și apoi vă poate încetini recuperarea, dar există, de asemenea, dovezi că somnul insuficient și perturbările ritmului circadian vă pot crește riscul de cancer, boli de inimă și diabet de tip 2. . Asigurați-vă că acordați prioritate somnului și, dacă aveți probleme cu dormitul, încercați să limitați timpul în fața ecranului petrecut înainte de a vă culca. Totodată, evitați alcoolul, cofeina și zahărul seara.



Consumul de puțini nutrienți

Micronutrienții sunt elementele esențiale pentru ca organismul să funcționeze corect, iar o dietă săracă în nutrienți vă va inhiba capacitatea de a lupta împotriva infecțiilor. Cel mai bun mod de a consuma o dietă bogată în nutrienți este să mănânci cel puțin 5 fructe și legume diferite pe zi, care vor oferi o gamă largă de vitamine, minerale, fitonutrienți și antioxidanți. Mâncatul în acest fel va oferi și fibre, care au numeroase alte beneficii pentru sănătate.

Sedentarismul

Un stil de viață inactiv dăunează sănătății noastre în mai multe moduri. Sedentarismul crescut nu numai că promovează creșterea în greutate și bolile cronice, dar are un impact negativ și asupra capacității corpului nostru de a lupta împotriva infecțiilor. În schimb, o rutină regulată de activitate fizică moderată are beneficii enorme atât pentru sănătatea noastră fizică, cât și pentru cea mentală și se crede că ne întărește sistemul imunitar. În mod ideal, ar trebui să urmărești să faci 30-60 de minute de activitate fizică moderată de cel puțin 5 ori pe săptămână, dar orice cantitate de activitate fizică crescută are beneficii, chiar și 10 minute. Încercați să faceți o plimbare afară zilnic. Acest lucru nu numai că vă va reduce timpul de sedentarism, dar vă poate reduce și stresul și vă poate crește nivelul de vitamina D, ceea ce vă va ajuta sistemul imunitar.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News