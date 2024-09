Cei doi candidați care vor da peste cap prezidențialele. Tache: Nu există calcul politic în această toamnă fără ei

Diana Tache și Bogdan Chirieac au făcut o scurtă analiză a candidaților cu șanse să intre în turul al doilea la alegerile prezidențiale de la finalul acestui an.

Alegerile prezidențiale se vor desfășura în două tururi de scrutin (dacă niciun candidat nu va obține 50%+1 în turul 1) pe 24 noiembrie 2024, respectiv 8 decembrie 2024. Principalii candidați anunțați pentru această cursă sunt Marcel Ciolacu (PSD), Nicolae Ciucă (PNL), George Simion (AUR), Elena Lasconi (USR) și Mircea Geoană (independent).

În cadrul emisiunii Miercurea Neagră de pe data de 11 septembrie 2024, analistul politic Bogdan Chirieac și jurnalista Diana Tache au făcut o scurtă analiză a șanselor pe care candidații de mai sus le au pentru a intra în turul al doilea al prezidențialelor.

„Nu există calcul politic în această toamnă fără Elena Lasconi și Mircea Geoană, apropo de supărarea tuturor pe Geoană, cu independentul“, a mai spus Diana Tache.

„Ați sărit pe Ciucă, ați sărit pe Ciolacu, v-ați luat de Elena Valerica Lasconi. Domnul Geoană, și-a anunțat oficial candidatura pe pagina sa de Facebook“, a spus Bogdan Chirieac.

„Mesajul lui Mircea Geoană (n.r. din clipul postat pe Facebook în care și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale) nici nu atrage, dar nici ostil nu e. Totuși, n-are nimeni ce să-i reproșeze lui Geoană. La început îl făceau mitoman, că e rupt de realitate ... în fel și chip. Apoi am înțeles că e ipocrit după care am urcat încă 2-3 trepte și am ajuns la independent.

Azi, la ora la care vorbim, știm sigur de Marcel Ciolacu că va intra. Niciodată totuși nu a fost ca acum. Niciodată bătălia pentru turul 2 nu a fost atât de strânsă între atâtea personaje“, a zis Diana Tache.

„Dacă îl puneți pe Marcel Ciolacu pe unul din cele două locuri din turul 2, cred că mai sunt Nicolae Ciucă, Mircea Geoană, George Simion. Pe Lasconi o punem?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„În mod categoric, doamna Lasconi este în cursă. Eu asta cred!“, a zis Diana Tache.

„Mie să-mi spuneți când terminați cu glumele“, a replicat, ironic, Mugur Ciuvică.

