Cei 25% dintre români care vor decide viitorul președinte al României. Bogdan Teodorescu: E pentru prima oară când avem trei blocuri mari

Pe data de 24 noiembrie va avea loc primul tur al alegerilor prezidențiale, urmând ca turul II să se desfășoare pe 8 decembrie. După 10 ani în două mandate sub Klaus Iohannis, românii vor avea la finalul acestui an un nou președinte.

Până în acest moment și-au anunțat oficial candidatura Elena Lasconi (USR), George Simion (AUR) și Diana Șoșoacă (SOS). Cvasi oficială e și candidatura lui Nicolae Ciucă (PNL).

E de așteptat ca la finalul săptămânii viitoare, după Congresul PSD, Marcel Ciolacu să intre și el în cursă. La fel și Mircea Geoană, candidat independent, care conduce sondajele la nivel de popularitate.

Ecuația este așadar foarte complicată.

Sociologul Bogdan Teodorescu, invitat la emisiunea Ce Se Întâmplă de la DC News, a remarcat că pentru prima dată există trei blocuri cu adevărat mari. Dacă în trecut alegerile prezidențiale erau dominate de blocul PSD și cel care se coagula împotriva PSD, ultimul câștigător aproape toate alegerile prezidențiale, de această dată a apărut un al treilea bloc: cel naționalist.

Bogdan Teodorescu a subliniat că voturile naționaliste de la europarlamentare, adunate, s-au dus spre 25%, un procent uriaș. În acest sens, dacă George Simion sau Diana Șoșoacă - ultima cu șanse nule - nu vor intra în turul II, viitorul președinte va fi decis de electoratul naționalist.

„E o mare diferență față de tot ce s-a întâmplat până acum. Până acum am avut la alegeri A contra B. PSD versus anti-PSD. Uneori a mai existat și un C, vezi Crin Antonescu la alegerile din 2009. Dar în principiu alegerile au fost între blocul PSD și celălalt. Această ecuație a condus la ideea că în turul II toți ceilalți care nu plăceau PSD s-au dus dincolo, la care s-au dus și nehotărâții. Dar în momentul de față noi avem trei blocuri mari. Nu mai avem doar două. Blocul naționalist are 25%, poate urca chiar mai mult.

La europarlamentare unde nu au apucat să vorbească au făcut 25%. La prezidențiale e pe persoană fizică și pe tematică. În momentul actual, dacă electoratul naționalist nu va da candidat în turul II, el va fixa viitorul președinte al României. Nu e o treabă micuță în care se lipesc de cineva. E vorba de elemente mult mai mari, inclusiv de posibilitatea liderilor acestor grupări de a-și controla electoratele. Vom avea de a face cu un electorat profund nemulțumit că nu a intrat în turul II, învățat că tot ce e în afara lor e dușmanul lor”, a explicat Bogdan Teodorescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News