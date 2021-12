Ceauşescu, printre cei mai cunoscuţi lideri comunişti, deşi nu s-au făcut filme despre el. Lavinia Betea: Biografie de poveste. Nu va mai fi alta la fel

Jurnalistul Val Vâlcu a întrebat, în cadrul interviului, "care este explicația faptului că deşi România este o țară despre care omul obișnuit din Occident nu e interesat, dictatorul din secolul trecut (n.r Nicolae Ceauşescu) este personajul cel mai cunoscut până astăzi? Mai mult, nici filme artistice nu au fost făcute."

"Biografia lui este de poveste. Nu va mai fi alta la fel și nici nu este de dorit ca destin uman, nu mai vorbesc ca și destin care amprentează o comunitate. Un fiu de țăran, dintr-o familie oarecare, dintr-o zonă săracă a României, ajunge, prin împrejurările istoriei, să aibă cea mai mare putere deținută vreodată de un om din această etnie. Pentru că puterea regelui este departe de a fi atât de mare ca și a lui Ceaușescu sau puterea lui Ștefan cel Mare, fie și dacă ne raportăm la numărul populației. Este un om care ajunge să conteze în politica internațională, invitat la curți regale. Are legături cu personaje care reprezintă mari conflicte ale timpului.', a spus Lavinia Betea.

"Sfârşeşte condamnat la moarte în ultimul proces stalinist"

'Este singurul lider dintr-o țară cu regim comunist, care menține bune relații, și cu Moscova, și cu Berlinul, în perioada aceea de schismă. Este singurul om in spațiul comunist care are legătură cu Israelul și cu lumea arabă. E singurul om care a făcut parte din Tratatul de la Varșovia și din CAER. Are bune relații cu țări capitaliste și cu America. Omul acesta sfârșește condamnat la moarte, în ultimul proces stalinist din istoria comunismului mondial, ca retorică, procedură și ca punere în execuție a sentinței.', a arătat Betea.

"Executat înainte de a ajunge la zid"

'Sfârșește prin a fi executat înainte de a ajunge la zid. Este un act de o barbarie imensă pentru că moartea este un lucru solemn, în toate culturile. Sunt niște regulamente despre cum va muri criminalul în serie. Nu pot fi încălcate. Unul dintre ele este respectarea ultimei dorințe. Nu au voie cei care duc sentința la capăt să brutalizeze condamnatul.', a mai menționat istoricul Lavinia Betea, în cadrul unui interviu transmis pe dcnews.ro, la DCNewsTv.ro, precum și pe Facebook și Youtube DCNews.

VIDEO:

Lavinia Betea, autoarea cărții ”Tovarășa, Biografia Elenei Ceaușescu” a vorbit despre culisele Revoluției Române, din decembrie 1989.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News