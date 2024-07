Ceaiul care are mult mai multe proprietăți decât cele cunoscute de toată lumea. Când nu este recomandat

Există multe tipuri de infuzii și nu toate au aceleași efecte și beneficii pentru sănătate. În plus, în unele cazuri, cum ar fi cel al mușețelului, aceasta are mult mai multe proprietăți decât cele cunoscute de toată lumea.

Toată lumea știe că atunci când ne simțim rău la stomac, o infuzie, cum ar fi cea de mușețel, poate fi un aliat de nădejde. Aceste cunoștințe, care s-au transmis din generație în generație, sunt foarte utile, dar incomplete, deoarece această infuzie practică are multe alte beneficii și proprietăți.

De ceva timp am învățat că toate acele sfaturi pe care ni le dădeau bunicile noastre despre ierburi și soluții naturiste aveau o bază mult mai bine studiată decât credeam, obținând rezultate foarte pozitive pentru probleme pe care încercam mereu să le rezolvăm cu medicamente. Infuziile pot fi un complement excelent pentru acestea și ne pot ajuta să calmăm nervii, să reducem durerile sau să eliminăm disconfortul, iar mușețelul nu face excepție, trebuie doar să știm când să îl folosim.

Mușețel: beneficiile și proprietățile acestei infuzii

Mușețelul este una dintre cele mai cunoscute plante medicinale, datorită reputației sale în alinarea problemelor digestive și stomacale. Cu toate acestea, are mult mai multe beneficii decât cele pentru care este faimos. Mușețelul este consumat în principal sub formă de infuzie, florile sale uscate fiind folosite pentru a prepara ceaiul, dar poate fi consumat și sub formă de capsule sau aplicat topic ca extract.

Astfel, cel mai des este consumat atunci când ne simțim greoi după o masă copioasă. De asemenea, este recomandat persoanelor cu digestie dificilă și celor care suferă de flatulență, deoarece ajută la eliminarea gazelor; poate ameliora simptomele gastrointestinale cum ar fi diareea, simptomele bolii de reflux gastroesofagian sau indigestia.

Are proprietăți antiinflamatorii, motiv pentru care este adesea consumată pentru a calma simptomele răcelii, precum și tusea uscată sau pentru ameliorarea simptomelor de astm sau bronșită. Uneori este recomandată și pentru a scădea febra, deși datele științifice care susțin acest lucru nu sunt complet fiabile. Mușețelul este de asemenea utilizat pentru proprietățile sale relaxante, în fața anxietății, în special în cazurile în care simptomele se resimt în stomac, motiv pentru care este adesea recomandat pentru îmbunătățirea calității somnului.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @olgagudskaya

După cum am menționat anterior, nu numai consumul său poate aduce beneficii, ci și utilizarea sa topică. Prin comprese cu extract de mușețel se poate calma pielea iritată sau trata infecțiile de ureche sau de ochi, precum și ameliora durerile de spate sau musculare.

Consumul zilnic ne poate ajuta să îmbunătățim calitatea somnului și digestia, de asemenea reduce viteza de digestie a carbohidraților, ceea ce scade nivelul de glucoză din sânge. Reduce inflamația și anxietatea, și diminuează congestia nazală.

Există contraindicații pentru mușețel?

În general, consumul de mușețel este considerat sigur, cu excepția unor cazuri punctuale, cum ar fi alergia, ce poate apărea în special la persoanele alergice la floarea-soarelui și plantele din familia Asteraceae. De asemenea, nu se recomandă consumul regulat la persoanele cu alergie la polen sau rinită alergică.

Poate interacționa cu anumite medicamente, potențând efectele anticoagulantelor și sedativelor, precum anxioliticele sau cele care provoacă somnolență, cum ar fi antihistaminicele. În plus, în cazul conjunctivitei și blefaritei (inflamația pleoapelor), nu se recomandă spălături directe cu infuzie de mușețel; întotdeauna este mai bine să folosiți seruri și produse recomandate de profesioniștii din domeniul sănătății, potrivit 20minutos.es.

