Cea mai mare sărbătoare patriotică, organizată de PNL Satu Mare

Sătmărenii s-au adunat cu miile să celebreze Ziua Iei. Inițiat și organizat de către Partidul Național Liberal in parteneriat cu asociația "Perla Neagră" și ,,Satele unite ale Sătmarului”, prima ediție a festivalului ,,Ziua iei sub drapelul României” are o triplă semnificație: Ziua iei, Sânzienele și Ziua drapelului național, care este marcată în 26 iunie.