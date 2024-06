Cea mai mare problemă a Bucureștiului. Gabriela Firea: O imagine de coșmar. Actualul primar a tăiat panglicile la autobuzele luate de echipa mea

Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei, a răspuns întrebărilor lui Bogdan Chirieac la DC Votez. Emisiunea electorală a fost difuzată joi, 6 iunie, începând cu ora 14:00. Înregistrarea poate fi accesată pe canalele online DC Media Group. Gabriela Firea a vorbit despre cea mai mare problemă a Bucureștiului la ora actuală, și anume traficul.

"Centrul de monitorizare al traficului, realizat de primăria Capitalei în mandatul meu, l-a închis"

"Vreau să vă spun ce începusem să fac și aș putea să realizez din prima zi de când ajung la primărie. Nu vin aici în fața dumneavoastră și a celor care ne urmăresc să vorbesc despre ceea ce ni se va întâmpla peste 20 de ani. În primul rând, centrul de monitorizare al traficului, pe care l-am creat la primăria Capitalei, unde vedeam în timp real toate intersecțiile sufocate, și prin colaborare cu brigada rutieră reușeam să sincronizăm semafoarele, a fost închis de actualul primar. A dat toți oamenii afară. Motivația aceasta cu banii nu stă în picioare, pentru că a avut sume duble lunar decât primeam eu, pe de o parte. Pe de altă parte, și eu am avut datorii de plătit, și istorice, și curente, dar nu m-am plâns niciodată. Am încercat să găsesc altă sursă de finanțare. Da, centrul de monitorizare al traficului, realizat de primăria Capitalei în mandatul meu, l-a închis. Nu au mai fost introduse intersecții semaforizate în acest sistem BTMS, care este la nivelul fiecărei capitale europene o soluție. E una dintre soluțiile din planul de mobilitate urbană durabilă. Vă aduceți cu siguranță aminte, la doi ani după ce am ajuns primar general, cu o muncă asiduă, împreună cu specialiștii Băncii Mondiale am venit în fața Consiliului General, care a și votat, cu un plan de mobilitate urbană durabilă pentru București în care se scrie punctual ce trebuie să facem ca să fluidizăm traficul. Noi am mers pe acele soluții care au fost subliniate de către specialiștii români împreună cu cei de la Banca Mondială. Din păcate, în ultimii 4 ani nu s-a mai urmărit acest plan de mobilitate. Acolo era trecut, îngroșat cu majuscule, semaforizare inteligentă, digitalizarea, și centrul de monitorizare al traficului", a spus Gabriela Firea.

"Nu s-a mai făcut înnoirea parcului auto a Societății de Transport București"

"În paralel, de asemenea, ce nu s-a mai făcut, înnoirea parcului auto a Societății de Transport București. Bucureștenii își aduc, cu siguranță, aminte de acest lucru, fiindcă nu au trecut foarte mulți ani. Cât de mult se aștepta în stațiile de autobuz, cum circulau călătorii inclusiv pe scara de intrare în autobuze, era o imagine de coșmar. Toate în paralel cu mesajele ‘nu mai circulați cu mașina, proprietate personală, și mergeți cu autobuzul’. De fapt, autobuzele erau puține, foarte vechi, vara supraîncălzite, iarna cu frig, pentru cu nu aveau aparatură pentru climă, și rămâneau în drum pentru că erau depășite ca uzură fizică, din toate punctele de vedere. Nu se investeau bani pentru noi piese și pentru noi mijloace de transport în comun prietenoase cu mediul. Noi am achiziționat 400 de autobuze Euro 6, 130 hibride, 100 electrice, care au și venit în București, care sunt acum în întreaga Capitală în continuare și deservesc cetățenii. Oferă un confort, pentru că nu pot fi comparate cu cele vechi. Actualul primar a tăiat panglicile la autobuzele achiziționate de echipa social-democrată condusă de Gabriela Firea. Să ne arate documentele. D-asta era bună dezbaterea. Eu vin cu documentele. Aceste lucruri se știu. Cetățenii cunosc. Apropo, nu eu, ci Societatea de Transport București a scris pe autobuzele prietenoase cu mediul anul achiziționării, 2018. Au venit și în 2019. Deci, în mandatul meu. Prima măsură pe care a avut-o actualul primar a fost să șteargă anul", a concluzionat Gabriela Firea.

