”Cea mai importantă lecție” după ridicarea MCV. Cătălin Predoiu, lui Marcel Ciolacu: Nu abandonez o luptă. Uneori, le mai și câștig

După ce în noiembrie 2022, a fost luată decizia politică a ridicării Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) pentru România și Bulgaria, astăzi, 15 septembrie 2023, la aproape 10 luni de la acel anunț, Comisia Europeană a anunțat oficial încheierea MCV. Cătălin Predoiu era la ministru al Justiției la momentul deciziei politice cu privire la ridicarea MCV.

Ce s-a întâmplat în cele 10 luni, de la momentul deciziei la formalizarea ei

Contactat de DCNews, acesta ne-a declarat, întrebat ce s-a întâmplat în cele 10 luni care s-au scurs, că ”Decizia politică a fost luată anul trecut, în decembrie 2022, pe baza ultimului raport de țară obținut de România, în cadrul MCV, în urma reformelor făcute pe parcursul anului 2022 și nu numai”.

Cu referire la obiectivele atinse ”în special, în 2022”, fostul ministru al Justiției a amintit de Legile Justiției sau desființarea SIIJ. ”Cele 10 luni au fost alocate parcursului formal al deciziei” ne-a spus Cătălin Predoiu, care a punctat că procesul este standard.

Oficializarea ridicării MCV, cu o lună înainte de Consiliul JAI. Are legătură?

Având în vedere că peste o lună avem Consiliul JAI, Cătălin Predoiu a răspuns, întrebat dacă este vreo legătură între ridicarea MCV și facilitarea accesului în Spațiul Schengen, că niciodată raportul MCV nu a făcut referire la Schengen: ”Au existat politic discuții de-a lungul anilor pe care unele state membre le-au făcut, condiționând poziția în Schengen față de un raport MCV pozitiv. Din această perspectivă, a fost esențial raportul pozitiv de anul trecut, pentru că el a eliminat din discuție orice referire la MCV în cadrul procesului Schengen”. Însă, decizia de astăzi este doar o formalizare a deciziei politice, spune ministrul, fără legătură cu evenimentul din octombrie.

După ce am scăpat de MCV, ni se va aplica, la fel ca celorlalte state europene, mecanismul ”Rule of Law”, care vine cu recomandări. Diferențele între cele două sunt sub aspectul obiectivelor, spune Cătălin Predoiu, fiind vorba despre obiective mai largi, precum transparență în procesul de adoptare a actelor normative sau libertatea presei. MCV era țintit pe anumite capitole.

Văzut drept ministrul care, după o luptă de 17 ani, a reușit ridicarea MCV, Cătălin Predoiu ne-a mai declarat: ”Cea mai importantă lecție a fost că, în momentul în care toate puterile statului cooperează în atingerea unui obiectiv esențial, succesul este asigurat. Au mai fost momente în trecut în care am fost foarte aproape de ridicarea raportului MCV. Nu s-a reușit pentru că, pe un capitol sau altul, puterile statului nu s-au armonizat. În 2022, toți au tras la aceeași căruță și acest obiectiv a fost atins”.

Cătălin Predoiu, în acord cu Marcel Ciolacu

Ministrul de Interne a făcut și o mențiune după ce premierul Marcel Ciolacu a declarat că nu este ”de acord cu ideea că statul a pierdut bătălia cu drogurile la categoria adulţi”, aluzie la o declarație făcută de Cătălin Predoiu în cadrul unui interviu DCNews: ”A plecat de la o declarație trunchiată pe care am făcut-o în urmă cu mai multe săptămâni. Am declarat că lupta este pierdută și ar trebui să ne organizăm ca să o câștigăm. În niciun caz, nu e în optica mea, să abandonăm această luptă. Tocmai subiectul pe care l-am discutat este cea mai bună dovadă că nu abandonez o luptă, ba, uneori, le mai și câștig. Dincolo de teorie, aș veni la aspectele practice și aș sublinia, așa cum arătam mai devreme, atâta vreme cât toți operatorii politici și instituțiile colaborează, cooperează în atingerea unui obiectiv, atunci scopul este atins. La fel este și cu lupta împotriva drogurilor și clanurilor despre care vorbesc de peste 10 ani. Se va câștiga dacă se va coopera și dacă se vor aloca resurse. Încă din 2010, 2011, am atras atenția asupra acestui fenomen al drogurilor și al crimei organizate. Nu văd niciun fel de contradicție, mă bucur că premierul a reluat o serie de teme pe care le-am anunțat de la preluarea mandatului, respectiv combaterea acestui flagel dramatic, tragic, în special pentru tânăra generație și mă bucur, pentru că asta înseamnă că le va și susține cu resurse concrete. Nici polițiștii, nici procurorii, nici sistemul judiciar în ansamblu nu-și pot face datoria dacă nu are resursele necesare”.

