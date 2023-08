„Ce vorbești, săracule?” Chirurgul Costin Duțu, ironii despre dictatura „salvamară”

Chirurgul nu se sfiește să spună lucrurilor pe nume. Iată o parte din textul scris de dr. Costin Duțu:

„Ce vorbeşti, săracule? Cum adică să nu intru io în mare că fluturi tu cârpa aia roşie? Huo, comuniştilor! Păi e dreptul meu mă chiloțar de foişor ce eşti să intru în apă dacă aşa vrea muşchii mei. Şi vrea, că daia bagă băeatu creatină grupa mare, 2 bidoane pe zi. Ce mă flueri că am trecut de geamandură, dă parc-ai fi arbitru? Pune VAR-ul, sā vezi că nu eram în ofsaid, băi ciobane. Ce spui tu, salvamaru’ cui te-a făcut, că mă înec? Păi io ridic discuri grupa mare la sală, tăticu’, nu mă sperii io de marea voastră, că n-are nici măcar reflux. Şi dacă mă înec e treaba mea, dreptul meu , iar giobul tău de beiuaci e să mă salvezi , că daia primeşti şase sute de para pe lună, săracule, căt sparg eu într-o oră la Fratelli. Eu mă înec pe banii mei, tu mă salvezi pe banii statului, pupațeaş schijetul āla de doi bani cu care îmi dai târcoale. Dacă mă aduci la mal, prestezi şi resuscitare, dar cu talent băeatu. Vezi că am băgat şase mititei şi cinci beri în mine, să îți placă şi ție amărâtule la ecspir!

Vă ştiu io, dictatori de plajă, sunteți ca disperații âia în halate albe care ma mintit 2 ani că Covid, că carantină, că candelă dacă nu vaccin. Păi io m-am p… pe ea de mască, de izolare ṣi de dictatură medicală, bă Tarzan de nisip ce eşti tu! Mi-am suflat mucii cum am vrut io, am flegmat liber fix unde a vrut pana mea şi am scris mereu pā feisbuc că vaccinu ăla e bun ca friptura de meduză. Păi mā ia pă mine ăla de (continuarea pe blogul doctorului chirurg Costin Duțu)

