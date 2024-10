Nicolae Ciucă a explicat că soția și fiul său nu lipsesc din viața sa, doar că nu apar în spațiul public, deoarece așa sunt ei ca familie. Când a fost întrebat de ce fiul său nu a urmat cariera militară sau politică, liderul PNL a explicat că l-a lăsat să-și aleagă propriul drum și a avut încredere în el.

„Lipsesc doi oameni din viața dumneavoastră, în sensul că nu îi vedem public, și vrem să știm ce gândesc soția dumneavoastră, fiul dumneavoastră, despre candidatura la prezidențiale. V-au spus: „Nu candida că e luptă acerbă! Mai bine nu te băga”?”, a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„De lipsit, nu lipsesc. Sunt prea puțin prezenți. Așa suntem noi, așa este familia noastră. Nici înainte nu au avut o prezență în spațiul public, nici acum. Fiecare suntem așezați la locul nostru.”, a spus Nicolae Ciucă.

„Eu am avut plăcerea să-l cunosc pe fiul dumneavoastră, un tânăr absolut deosebit. De ce nu a îmbrățișat deloc nici cariera militară, nici cariera politică a tatălui său?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Să știți că nu am avut niciodată discuția asta cu el, l-am lăsat de fiecare dată să-și facă propriile alegeri și când a vrut să o ia pe alte direcții l-am întrebat de fiecare dată dacă are „plan B”. Și dacă mi-a zis „Da”, am avut încredere în el.”, a spus Nicolae Ciucă.

„Din ce l-am cunoscut eu, ați avut dreptate să aveți încredere în el.”, a spus Bogdan Chirieac.

„E un copil - pentru mine e un copil, deși are 35 de ani – cât se poate de normal, așezat la locul lui, cu familie, cu două fetițe.”, a spus Nicolae Ciucă.

„Ne bucurăm unii de ceilalți în timpul foarte puțin pe care îl avem"

Nicolae Ciucă a explicat că familia sa nu va apărea în spațiul public în timpul campaniei, deoarece așa consideră că este normal. Deși și-ar fi dorit mai mult timp alături de ei, a remarcat că planurile sale au fost deseori schimbate de circumstanțe. El și-a amintit că, în perioada pandemiei, au petrecut mai mult timp împreună, dar odată ce lucrurile s-au schimbat, au revenit la programul aglomerat de dinainte.

„Și nici nu vor apărea în această campanie, în spațiul public?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu. Mi se pare normal. Ne bucurăm acolo, unii de ceilalți, în timpul foarte puțin pe care îl avem. Mi-ar fi plăcut să am mai mult timp. Se spune că atunci când omul își face planul, Dumnezeu râde. Mă gândeam că o să reușesc să ajung să mă bucur de ceea ce nu m-am bucurat cât a fost băiatul mic, când eram la unitate, că acolo era foc continuu.

Acum, iată că tot acolo am ajuns. A fost o perioadă când ne-am bucurat, în pandemie, când stăteam mai mult unii cu ceilalți, nu prea aveam unde să ne ducem, dar după aceea s-au schimbat lucrurile.”, a spus Nicolae Ciucă la interviurile DC News.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News