Ce sport a practicat Dumitru Prunariu, singurul român care a ajuns în spaţiul cosmic

„Aveam o sănătate foarte bună, nu înseamnă absolută, dar foarte bună. Tatăl meu coordona secția de lupte greco-romane de la Clubul Uzinelor Steagul Roșu. Nu era sportiv, dar o coordona pentru că avea posibilitatea să ofere avantaje sportivilor care făceau parte din sculărie, muncitorii din secția lui.

Dintre aceștia au ieșit campioni mondiali, cum ar fi Valeriu Bularca, care a ieșit și vicecampion olimpic. Mă antrenam cu el pentru că era prieten bun cu tata, îi era subordonat la fabrică. Bularca a devenit profesor de sport și coordona un club sportiv în Brașov. Când am crescut, eram mai firav, iar tatăl meu m-a întrebat dacă nu vreau să fac sport și m-a dat pe mâna lui Valeriu, căruia i-a spus «Ți-l dau pe mână, scote din el un om adevărat».

Doi ani de zile am făcut lupte greco-romane, eram deseori învățat cum să-mi protejez urechile pentru că nu existau căști atunci și riscai să ai urechi butucănoase”, a spus Dumitru Prunariu în podcastul Altceva cu Adrian Artene, citat de Prosport.

Dumitru Prunariu, moment jenant la evenimentul lui Sadhguru

Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat în spaţiul cosmic, a fost la evenimentul lui Sadhguru din Bucureşti şi a spus cu ce impresii a rămas acolo. În plus, cosmonautul a trecut şi printr-un moment jenant cu o voluntară.

"Am fost invitat la întâlnirea cu Sadhguru care a avut loc la Arenele Române din București. Am fost căutat de un prieten, care era în contact cu organizatorii care doreau neapărat să fiu prezent ca VIP la întâlnirea cu unul din cei mai importanți promotori mondiali ai protecției solului, Sadhguru. Se afirmă că numărul accesărilor online legate de el și activitatea lui depășesc 2 miliarde (!).

Am primit un email de la organizatori, de unde am descărcat un cod QR care era biletul meu de intrare. Mi s-a spus că am loc rezervat în zona VIP și că după prezentarea publică a invitatului, acesta va avea un protocol privat cu un număr limitat de VIP-uri și că voi primi în ultimaă instanță toate informațiile.

Am venit de acasă din afara Bucureștiului cu mașina personală, am făcut cam 45 de minute până la Parcul Carol unde se află Arenele, parcarea din fața parcului unde ni s-a recomandat să parcăm era plină cu sute de mașini, dar, ca un făcut, înainte să apuc să mă rog lui Dumnezeu să-mi găsească un loc de parcare, cineva eliberează un loc chiar în fața mea și problema parcării a fost rezolvată", a scris Prunariu pe Facebook.

