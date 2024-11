Ce se ascunde în spatele cifrelor privind numărul copiilor decedați în accidentele rutiere din Europa. De ce scăderea din România nu trebuie să ne bucure

”În 2023, avem la nivel european 20.418 decese în accidente rutiere, ceea ce înseamnă o scădere de 1% față de 2022, media fiind de 46 de decese la un milion de locuitori. Polonia a raportat o scădere cu 35% a numărului de decese între 2019 și 2023, iar la polul opus este Irlanda, care a raportat o creștere de 31%. În clasamentul celor mai sigure drumuri se află Suedia, cu 22 de decese la un milion de locuitori, Danemarca, 26 la milion, pe ultimul loc este Bulgaria, cu 82 de decese, iar pe penultimul este România, cu 81 de decese”, a declarat jurnalistul Florin Răvdan, într-o scurtă prezentare a datelor privind cele mai sigure sau nesigure drumuri, în cadrul emisiunii DC Conducem de la DC News și DC News TV.

”Este un clasament corect, dar total incorectă. Pentru că tocmai am actualizat acel grafic cu raportarea la miliarde de kilometri, nu la populație. Așa cum ați spus, Bulgaria are 82 de decedați la un milion de locuitori, noi avem 81. Am fost la o conferință la sediul Guvernului, unde s-a raportat că Uite, nu mai suntem pe primul loc, ce bine este! Iar în clasamentul adevărului, Bulgaria are 131 de morți la 10 miliarde de kilometri, noi avem 280. Noi avem dublu și ceva. Acela este clasamentul adevărului.

În Suedia se fac 80 de miliarde de kilometri pe an și au 180 de morți. La noi se fac 55-56 de miliarde de kilometri, au fost anul trecut, și avem 1.540 de morți. Adică se fac o dată și jumătate kilometri în Suedia, iar la decese...” a spus Titi Aur, expert în conducere defensivă.

Statisticile accidentelor cu copii morți, explicate de Titi Aur

De altfel, Titi Aur a subliniat că sesizările sale făcute la aceste raportări ”eronate” i-au deranjat pe cei în măsură să facă ceva în acest sens.

”Am spus: Dacă față de presă aceste lucruri raportați așa și dacă față de opinia publică, nu am vreo problemă. Puteți să vă ascundeți după deget. Dar când în grupurile de lucru și între specialiști se vine și se spune: uite, că a scăzut, nu e adevărat.

Da, în Irlanda a crescut. Dar când ești foarte, foarte jos, când ajungi la un grad de siguranță foarte ridicat, bineînțeles că mai ajungi să și crești. (...) În Suedia, s-a dublat numărul de copii morți în accidentele rutiere, de la 1 la 2. În 2019 au avut zero, prin 2022 au avut 1 și apoi 2. Și spui: Păi, ia uite, la noi a scăzut. Păi cum au scăzut? De la 140 la 120.

Țările nordice, Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda, Irlanda, se bat între ele care reușesc de la un an la altul să fie cu zero copii morți în accidentele rutiere. Polonia e din ce în ce mai bine, că era cu noi, la coada clasamentului. (...) Am găsit o Polonie total schimbată, de la nebunia care era egală cu România, acum 5 ani, ca stil. Tot în Polonia, mergând întâmplător, pe niște șosele, am dat de două centre de pregătire (n.r. de conducere defensivă). Polonia a reușit și spun: Depinde la ce ne uităm. Vrem să ne păcălim? Spunem că la noi au scăzut copiii morți de la 140 la 120, aproape 15%, deci e bine și ia uite, fraierii ăia din Suedia, e dublu la ei.

Aceste statistici trebuie interpretate și trebuie despicat firul în patru și analizate corect, pentru că altfel scoatem doar partea frumoasă în față, venim la conferință și spunem: Uite ce frumos este și suntem pe drumul bun”, a mai spus Titi Aur.

