Ce s-a întâmplat la o benzinărie din România. Ucraineancă: Am stat în tăcere în mașină, mi-am șters lacrimile. Nu puteam înțelege

Originară din Odesa și mamă a patru copii, Yulia Chernitskaya a rămas în România. A vorbit pe rețelele de socializare despre ajutorul primit de la un bărbat în benzinărie.

Alături de o fotografie în care apare ținând în mâini două bancnote, Yulia Chernitskaya a povestit că a primit banii, într-o benzinărie, de la un bărbat în vârstă, care s-a oferit să o ajute în momentul în care i-a văzut numărul de înmatriculare:

„Acești bani i-am primit de la un bărbat de 60-65 de ani într-o benzinărie, când am ieșit și mă îndreptam spre mașină. El și-a șters parbrizul și m-a întrebat în română 'Ucraina?', 'Ucraina', i-am răspuns. Probabil m-a așteptat când a văzut numărul de Ucraina. Și-a deschis portofelul, mi-a dat 100 de lei și a spus 'glorie Ucrainei!'. Am început să plâng. Am refuzat să iau bani, mai ales că am văzut că avea o mașină veche. Însă el și-a deschis iar portofelul și mi-a mai dat 100 de lei, mi-a spus că sigur am nevoie. Nu mi-am putut stăpâni lacrimile. Până la urmă, nici nu știe că am patru copii care mă așteaptă. Și bine că nu i-am spus, că sigur își golea portofelul. Am vrut să-l îmbrățișez, dar nu m-a lăsat. Dacă acest om îmi citește postarea trebuie să știe că a ajutat o mamă a patru copii. Am stat în tăcere în mașină, mi-am șters lacrimile și nu puteam înțelege. Așa ceva?!”

